Субботний новостной выпуск: Xiaomi готовят Mi 11, чипы от Samsung порвут Snapdragon и iPhone SE 3 отложен

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Главные события недели: Samsung завоевывает рынок китайских смартфонов, Xiaomi удивят Mi 11, а Apple выпускает новые компьютеры.

Как и всегда, мы подготовили для вас отличный новостной выпуск, чтобы скрасить субботнее утро. Подключайтесь, ведь в этом ролике вас ждет куча полезных и интересных новостей.

Для начала затронем успехи Samsung на почве чипмейкинга. Похоже, корейский производитель всерьез решил заняться поставкой своих более бюджетных чипов (по сравнению с американцами Qualcomm) китайским производителям смартфонов, в числе которых уже имеются OPPO, Vivo и даже наши любимые Xiaomi.

Судя по всему, корейцы все-таки смогли завлечь своих китайских коллег мощными решениями за скромный бюджет. Например, недавно представленный Exynos 1080 на бумаге даже мощнее, чем хваленный Snapdragon 865, а стоит значительно меньше. Первыми его получат новые модели от Vivo – Vivo X60 и X60 Pro.

Далее обсудим вопрос с новыми ноутбуками от Apple. Американская компания, наконец-то, разразилась портативной продукцией на своих же чипах. Только вот презентация многих не удивила: компания, как и всегда, использовала очень размытые формулировки, вроде «Наш чип в три раза мощнее, чем любой другой на рынке», не объясняя, какие именно тесты использовались. Что ж, остается ждать до старта продаж новых устройств Apple, что бы понять, что производитель имел в виду.

Напоследок отметим новости о Xiaomi. Китайский техногигант вовсю работает над следующим флагманом Mi 11. По слухам, в этом году компания представит сразу две модели: Mi 11 и Mi 11 Pro, которые должны будут отличаться внешним видом – обычный с плоским экраном и старший – с изогнутым. Также ходят слухи, что компания может показать эти новинки уже в конце года, сместив привычную дату презентации на месяц ранее.

Обо всем этом и многом другом вы узнаете из нового ролика. Приятного просмотра!