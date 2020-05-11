Суббренд Xiaomi пригласил на презентацию Poco F2 Pro

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Бренд Poco, который в свое время появился с легкой руки Xiaomi, возвращается на рынок смартфонов с новинками. Уже завтра компания проведет пресс-мероприятие, в рамках которого состоится презентация Poco F2 Pro. Слоган действа «покоряющая мощь» и это явное указание на то, что нас ждет мощный аппарат.

Сам анонс пройдет в онлайн-формате и наблюдать за ним можно будет в режиме реального времени на глобальной странице бренда в Facebook или на официальной странице POCO в Украине. Стартует презентация в 15:00. О дате старта продаж новинки и ее цене в Украине, можно будет узнать на сайте интернет-магазина Алло, его страницах в Facebook, Instagram и Telegram-канале.

По тем сведениям, что ранее появлялись в сети, Poco F2 Pro станет клоном Redmi K30 Pro, который был представлен в Китае в марте нынешнего года. В его активе будет AMOLED‑панель диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, флагманская SoC Snapdragon 865, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб энергонезависимой.

Смартфон должен предложить выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, наэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, чип NFC и динамики 1216. На тыльной стороне Poco F2 Pro ждем систему из четырех датчиков, где главный Sony IMX686 на 64 Мп и дополняют его модули на 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Источник: facebook