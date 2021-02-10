Свой Galaxy Z Flip появится и у Xiaomi

10.11.2021 862 0

Компания уже тестирует смартфон-раскладушку с гибким дисплеем

Xiaomi оказалась в числе тех, кто поверил в перспективность складных смартфонов и следом за Samsung, Motorola и Huawei выпустила гибкий мобильник. Первенцем стал Xiaomi Mi Mix Fold, который стоит недешево и доступен только на рынке Китая. Останавливаться на первом устройстве компания не намерена и работает над несколькими складными аппаратами.

 

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По слухам, один из них станет усовершенствованной версией Mi Mix Fold и его могут показать до конца нынешнего года. А еще компания планирует выпустить свой аналог Motorola Razr или Galaxy Z Flip 3. По данным сетевого информатора Digital Chat Station компания уже тестирует смартфон-раскладушку с гибким дисплеем.

 

Свой Galaxy Z Flip появится и у Xiaomi – фото 1

 

Когда ее стоит ждать и какими характеристиками ее наградят, не сообщается. Можно лишь предположить, что новинка получит гибкую OLED‑матрицу, дополнительный миниатюрный дисплей на внешней стороне, чипсет от Qualcomm и, возможно, компания продолжит эксперимент с подэкранной камерой. Нет сомнений, что Xiaomi постарается установить меньший ценник, чем предлагают конкуренты, чтобы выгодно отличаться от них.

 

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Источник: weibo

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.11.2021

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Свой Galaxy Z Flip появится и у Xiaomi