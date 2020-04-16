Сжигание вышек сотовой связи продолжается

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Пандемия коронавируса стала причиной кризиса во многих сферах жизни. Современные новости иногда напоминают отрывки из фильмов-катастроф и являются предвестниками апокалипсиса. Каждая страна реагирует на происходящее исходя из собственного менталитета и привитой культуры, а также коронавирус стал проверкой на цивилизованность.

Так, американцы нещадно сметали товары и туалетную бумагу с полок магазинов, в России и Украине гречка стала стратегическим и дефицитным продуктом, а в Великобритании народ пошел с факелами на вышки 5G.

Страхи толкают людей на безумные поступки, и они начали крестовый поход на сети пятого поколения. Причиной стало то, что полет мысли некоторых дошел до того, что была найдена взаимосвязь между развертыванием 5G‑сетей и вспышкой коронавируса. Сторонники теории заговора начали жечь вышки сотовой связи в Великобритании.

В «охоте на ведьм» пострадали не только станции 5G, но и вышки, обслуживающие сети 3G и 4G. А самое печальное, что несмотря на все попытки развеять теорию заговора, к успеху они не привели.

Чопорные англичане продолжают жечь вышки и от рук вандалов пострадало уже 50 объектов. Один из поджогов так и вовсе мог закончиться трагедией, а, чтобы ее избежать пришлось эвакуировать людей из близлежащих домов. Печально то, что «погромы» приводят к выходу из строя вышек, которые призваны обеспечить связь с больницами экстренной помощи и медицинскими учреждениями.

Источник: businessinsider