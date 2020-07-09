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Так должен выглядеть Huawei Enjoy 20

09.07.2020 467 0

В этот трудный для себя момент Huawei продолжает выпускать смартфоны. Компания понимает, что нельзя прекращать выпуск устройств, ведь покупатель быстро уйдет к конкурентам. Конвейер скоро выдаст на-гора Huawei Enjoy 20, который в Китае будут продавать как Huawei Maiming 9. Сегодня у нас появилась возможность взглянуть на него.

 

В сеть выложили рендер

 

Изображение новинки дает понимание, что это будет очередной тонкорамочный мобильник с выдвижной селфи-камерой. Для дактилоскопического датчика выделили боковую грань. Основная камера в этот раз круглой формы и объединяет в себе три датчика изображения, а также светодиодную вспышку.

 

Так должен выглядеть Huawei Enjoy 20 – фото 1

 

Что известно о характеристиках Huawei Enjoy 20

 

Аппарату приписывают 6,63-дюймовый экран разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), фирменный чипсет Kirin 820 с тактовой частотой 2,36 ГГц и ускорителем Mali-G57 MP6. В роли ведущего в тыльной камере будет выступать датчик на 48-мегапикселей. Обещают аккумуляторную батарею емкостью 4300 мАч и быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

 

Поставляться Huawei Enjoy 20 будет с фирменной оболочкой EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. Анонс его ждем 26 июля.

 

Источник: gizmochina

 

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Huawei Enjoy 20 Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.07.2020

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Так должен выглядеть Huawei Enjoy 20