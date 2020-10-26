Так должны выглядеть OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100

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В сеть выложили изображения OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100

Сегодня в модельном ряду OnePlus должны появиться две новинки. Если с характеристиками OnePlus Nord N10 и Nord N100 есть ясность, то вот, что касается экстерьера, то инсайдеры не баловали нас рендерами или снимками новинок. И вот сегодня в сеть выложили качественные рендеры OnePlus Nord N10 и Nord N100.

OnePlus Nord N100

Изображения дают понимание, что при создании новинок дизайнеры компании практически повторили экстерьер OnePlus 8T, а главные отличия кроятся лишь в исполнении сканера отпечатков пальцев и основной камере. Оба смартфона должны укомплектовать тонкорамочным дисплеем с круглым отверстием под фронталку в верхнем левом углу.

OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10 предложит дактилоскопический датчик на тыльной стороне и прямоугольную площадку основной камеры с четырьмя датчиками и светодиодной вспышкой. В случае с OnePlus Nord N100 тыльная камера обладает тремя сенсорами и сам блок с ними получил более закругленные углы. Сканер отпечатков пальцев также расположился на «спинке».

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На момент написания материала так и нет полной ясности, представят смартфоны сегодня или нет. Нам остается лишь ждать каких-то известий от компании, которая в этот раз по каким-то причинам не проявляет особой активности перед анонсом новых устройств.

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Источники: slashleaks, slashleaks