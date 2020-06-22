Так появится ли новая iPhoneOS? Всё становится понятнее

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Недавно мы писали, что авторитетный инсайдер Джон Проссер заявил о переименовании iOS в iPhoneOS. Это вызвало немало споров и обсуждений. На данный момент до сих пор точно не ясно, действительно ли произойдёт перезагрузка. Сегодня появилась новая информация об iPhoneOS.

Что было?

18 июня в своём Twitter Джон Проссер опубликовал короткое сообщение – ﻿"iPhone OS." Ему ответил авторитетный инсайдер Макс Вайнбах, рассказавший о полученном им письме, в котором тоже говорилось о перезагрузке, только в сообщении также указали, что iPhone может быть переименован в Apple Phone. Новость наделала много шума, и сегодня Макс опубликовал в своём Twitter ещё одно сообщение на эту тему, теперь уже с якобы официальным видео-анонсом.

Конечно, это почти точно фейк, он был создан пользователями Reddit, Макс даже указал в комментариях ссылку на автора.

Другие мнения

Твитт с опровержением слухов о ренейминге написал также Марк Гурман, зарекомендовавший себя как человек, который почти не ошибается.

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Всё вместе это даёт нам право полагать, что Apple всё-таки не анонсирует никаких крупных изменений, но это тоже нельзя считать точной информацией. В любом случае, WWDC 2020 состоится уже сегодня, и после презентации вопросов не останется.

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Источник: Twitter