Таким будет Huawei P40 Pro?

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В следующем году Huawei вновь поменяет оформление основной камеры своих флагманских смартфонов. В серии Huawei P40 компания отойдет от квадратной и круглой формы, предложив прямоугольный модуль. Ресурс TargetYouTube.com предлагает взглянуть на то, как с таким решением будет выглядеть Huawei P40 Pro.

Оформление «фасада» отсылает нас к Samsung Galaxy Note 10, где сверху по центру дисплея предложено круглое отверстие под фронталку. Сам экран будет изогнут по кромкам и, возможно, наконец-то дизайнерам и инженерам компании удалось свести до минимума нижний отступ.

На тыльной стороне предложат многомодульную систему, оформленную в блок прямоугольной формы. Компания вновь пойдет по пути увеличения датчиков и теперь их будет пять.

Ожидается, что в основу Huawei P40 Pro ляжет процессор Kirin 990 5G, предложат до 12 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой и дисплей с частотой обновления 90 Гц.

По слухам, в качестве главного в основной камере будет выступать датчик Sony IMX686, а помогать ему станут телеобъектив на 12 Мп, широкоугольный модуль на 20 Мп, датчики для макросъемки и анализа глубины. В лучших традициях серии P — оптика от Leica.

Работать аппарат станет под управление Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10 и присутствие Google-сервисов не предвидится. Анонс серии Huawei P40 состоится в конце марта следующего года.

Источники: mydrivers, targetyoutube﻿

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