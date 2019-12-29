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Таким будет Huawei P40 Pro?

29.12.2019 2844 4

В следующем году Huawei вновь поменяет оформление основной камеры своих флагманских смартфонов. В серии Huawei P40 компания отойдет от квадратной и круглой формы, предложив прямоугольный модуль. Ресурс TargetYouTube.com предлагает взглянуть на то, как с таким решением будет выглядеть Huawei P40 Pro.

 

Таким будет Huawei P40 Pro? – фото 1

 

Оформление «фасада» отсылает нас к Samsung Galaxy Note 10, где сверху по центру дисплея предложено круглое отверстие под фронталку. Сам экран будет изогнут по кромкам и, возможно, наконец-то дизайнерам и инженерам компании удалось свести до минимума нижний отступ.

 

На тыльной стороне предложат многомодульную систему, оформленную в блок прямоугольной формы. Компания вновь пойдет по пути увеличения датчиков и теперь их будет пять.

 

Таким будет Huawei P40 Pro? – фото 2

 

Ожидается, что в основу Huawei P40 Pro ляжет процессор Kirin 990 5G, предложат до 12 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой и дисплей с частотой обновления 90 Гц.

 

По слухам, в качестве главного в основной камере будет выступать датчик Sony IMX686, а помогать ему станут телеобъектив на 12 Мп, широкоугольный модуль на 20 Мп, датчики для макросъемки и анализа глубины. В лучших традициях серии P — оптика от Leica.

 

Работать аппарат станет под управление Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10 и присутствие Google-сервисов не предвидится. Анонс серии Huawei P40 состоится в конце марта следующего года.

 

Источники: mydriverstargetyoutube﻿

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Александр
Хуавэй хороший телефон, взял бы с удовольствием еслиб добавили Spen, как в самсунг нот. Огромный плюс у хуавэй что поддерживает запись телефонных разговоров в отличии от самсунг.
29.12.2019 18:43
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Александр
Ну нечё так. Только без сервисов мало кому надо.
29.12.2019 12:41
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Sergei 21
Хуавей 50ват супер чем Самсунг s11 25ват говно не купи
29.12.2019 12:41
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Абдуль
Ебанько, сам то хоть понял что написал?
29.12.2019 18:08
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Таким будет Huawei P40 Pro?