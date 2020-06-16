Таким будет один из главных конкурентов iPad на Android

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Полный слив дизайна нового планшета Samsung Galaxy Tab S7 произошёл на прошлой неделе, а сегодня мы можем ознакомиться с тем, как будет выглядеть его старший брат Samsung Galaxy Tab S7 Plus на CAD-рендерах и в специальном видео, где новинка показана со всех сторон.

Внешний вид по сравнению с обычной версией почти не изменился. Вообще, планшеты будут схожи можно сказать во всём, кроме пары ключевых факторов. Среди них больший дисплей и батарея у старшей модели. Важно, что поменяется только размер экрана. Другие характеристики матрицы не должны измениться - нас ждём всё та же отличная 120 Гц панель. Кроме того, оба устройства получат стилус S Pen.

Размер и характеристики

Galaxy Tab S7 Plus получит 12,4" экран, это подтвердил портал SamMobile и инсайдер @onleaks. Габариты по сравнению тоже изменятся - примерно 285 x 185 x 5,7 мм﻿. Это значит, что он станет больше по ширине и высоте, а вот толщина останется такой же.

Планшет получит сразу 4 динамика и двойную заднюю камеру со вспышкой. Пока трудно предположить, сможет ли продолжение линейки Tab от Samsung составить серьёзную конкуренцию Apple iPad, однако хотя бы то, что корейский производитель пытается улучшить позиции устройств на Android в данном сегменте вызывает уважение.

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Источник: Sammobile