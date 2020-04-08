Таким должен быть Oppo Ace 2

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Oppo готовится провести 13 апреля пресс-конференцию. Посвящена она будет анонсу Oppo Ace 2, который станет родоначальником новой линейки игровых смартфонов. В рамках промо-кампании по продвижению новинки на рынке, компания постепенно раскрывает ее особенности.

Так, она подтвердила, что Oppo Ace 2 получит платформу Snapdragon 865 и акцентировала внимание, что весит смартфон 185 грамм. В эпоху 5G, когда вес некоторых флагманов достигает и даже превышает 200 грамм, новинку Oppo можно причислить к категории легких и тонких 5G-смартфонов.

Кроме того, на сайте одного из китайских интернет-магазинов было найдено изображение Oppo Ace 2. Оно дает понимание, что это будет смартфон, где фронталку врезали в круглое отверстие в дисплее, а на тыльной стороне установили камеру круглой формы с четырьмя датчиками изображения. Светодиодная вспышка вынесена за пределы блока камеры.

По предварительным данным, Oppo Ace 2 получит AMOLED‑экран диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с частотой 90 Гц, 8/12 Гб оперативки, флеш-память 128/256 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч с быстрой 65 ваттной зарядкой и тыльную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Обещают и поддержку ультрабыстрой беспроводной зарядки на 40 Вт.

Источники: cnmo, mydrivers