Таким может быть Honor 30S

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В мае прошлого года состоялась премьера Honor 20 и Honor 20 Pro, основными фишками которых стал дизайн, камеры и производительность. Пришло время обновляться и в апреле можно ждать премьеру серии Honor 30. Помимо базовой версии и «прошки» в новом семействе должен появиться Honor 30S. Появилась возможность взглянуть на дизайн этой модели.

Huawei среди тех, кто запустил тренд зеркальных и градиентных тыльных крышек, и, похоже, что продолжит работу в этом направлении. Honor 30S будет верен этой стратегии и, по крайней мере, белый цвет получит градиентное окрашивание.

Но кое-что в смартфоне по сравнению с предшественниками изменится. И это оформление основной камеры. Блок камеры рассчитан на несколько датчиков изображения, и он прямоугольной формы. Рассмотреть количество сенсоров не удалось, но рискнем предположить, что их будет не меньше четырех.

Стоит обратить внимание на правую боковую грань, которая помимо качельки регулировки громкости, похоже, стала пристанищем для сканера отпечатков пальцев. А этот может означать, что матрица здесь будет IPS.

Что касается технической составляющей Honor 30S, то тут нет никакой ясности. Можно лишь строить догадки, что он предложит новый чип Kirin 820, до 8 Гб оперативной памяти, до 128 Гб постоянной, дисплей разрешением FullHD+ и в качестве главного датчика на тыльной стороне будет выступать сенсор на 64 Мп. Есть предсказания, что Honor 30S могут представить в марте сразу после анонса серии Huawei P40, которая пройдет 26 марта.

Источник: gizmochina.com