TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами

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На выставке CES 2020, которая официально стартовала сегодня в Лас-Вегасе, ждем несколько интересных анонсов. Обязательно что-то покажут новенькое смартфоностроители. Так, в преддверии эпохи 5G, компания TCL анонсировала свой смартфон 10 5G, главной фишкой которого станет поддержка сетей пятого поколения. А еще был обещан выход TCL 10L и TCL 10 Pro, а также складного устройства.

На данный момент производитель ограничился лишь оглашением ряда характеристик смартфонов, приберегая их озвучивание до выставки MWC 2020, а их выход запланирован на второй квартал нынешнего года. Обещано также, что ценник на устройства не будет выше $500.

Все три новинки получили дисплеи от TCL CSOT с технологией NXTVISION, но в случае с TCL 10 Pro речь идет об изогнутой OLED-матрице, тогда как TCL 10 5G и TCL 10L удостоились плоских IPS-экранов.

В основе TCL 10 5G будет лежать чип из 700 серии Snapdragon (предположительно, Snapdragon 765G), он получит порт USB Type-C, технологию быстрой зарядки. Его Pro-версия и TCL 10L не удостоятся 5G-модема, но обещана продвинутая основная камера с четырьмя датчиками.

Что касается складного смартфона, то компания не озвучивает его характеристики и не называет приблизительное время его выхода. Зато показали его прототип, дающий представление о его дизайне.

Источники: gizmochina, gsmarena, techradar