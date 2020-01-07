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TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами

07.01.2020 2264 3

На выставке CES 2020, которая официально стартовала сегодня в Лас-Вегасе, ждем несколько интересных анонсов. Обязательно что-то покажут новенькое смартфоностроители. Так, в преддверии эпохи 5G, компания TCL анонсировала свой смартфон 10 5G, главной фишкой которого станет поддержка сетей пятого поколения.  А еще был обещан выход TCL 10L и TCL 10 Pro, а также складного устройства.

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 1

 

На данный момент производитель ограничился лишь оглашением ряда характеристик смартфонов, приберегая их озвучивание до выставки MWC 2020, а их выход запланирован на второй квартал нынешнего года. Обещано также, что ценник на устройства не будет выше $500.

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 2

 

Все три новинки получили дисплеи от TCL CSOT с технологией NXTVISION, но в случае с TCL 10 Pro речь идет об изогнутой OLED-матрице, тогда как TCL 10 5G и TCL 10L удостоились плоских IPS-экранов.

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 3

 

В основе TCL 10 5G будет лежать чип из 700 серии Snapdragon (предположительно, Snapdragon 765G), он получит порт USB Type-C, технологию быстрой зарядки. Его Pro-версия и TCL 10L не удостоятся 5G-модема, но обещана продвинутая основная камера с четырьмя датчиками.

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 4

 

Что касается складного смартфона, то компания не озвучивает его характеристики и не называет приблизительное время его выхода. Зато показали его прототип, дающий представление о его дизайне.

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 5

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 6

 

TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами – фото 7

 

Источники: gizmochina, gsmarena, techradar

 

CES 2020 TCL TCL 10 5G TCL 10 Pro TCL 10L
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Геннадий Маркевич
а что за компания такая? что-то не слыхал.
07.01.2020 18:58
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Данил Тронин
Мне так кажется или новое это хорошо забытое старое
07.01.2020 18:46
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Евгений Пустовой
был в свое время телефон этой марки, отличный был
07.01.2020 15:15
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TCL на CES 2020: 5G-смартфон, складной аппарат и модели с 4 камерами