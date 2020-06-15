Технику в Украине хотят обложить сбором. Удастся ли избежать роста цен на смартфоны и другую электронику?

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Правительство Украины решило ввести новый сбор. Как результат очередной законодательной инициативы — смартфоны, планшеты, телевизоры, лэптопы, принтеры, аудиосистемы, жесткие диски, копировальные аппараты и даже офисная бумага подорожают. Рост ценников может составить 5%. Рассказываем, что это такое и как будет работать.

Что произошло?

В мае прошлого года был принят Закон «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», который предусматривает взимание сбора за частное копирование. Вводя его законодатели руководствовались той логикой, что каждый обладатель смартфона или ноутбука загружает на устройство контент (музыка, фильмы, игры, электронные книги). Потребляет его пользователь бесплатно, тогда как это нарушает авторские права, и создатели контента недополучают средства за свои творения.

Зачем это нужно?

Все просто — выплата справедливого вознаграждения авторам контента. А оплату его будут производить организации коллективного управления (ОКУ): Украинский музыкальный альянс и Всеукраинское агентство авторских прав. Средства на их счет будут перечислять импортеры техники, предварительно согласовав с ОКУ размер сбора по каждому виду техники. Интересно, что переговоры на эту тему идут с апреля нынешнего года, но прийти к единому соглашению стороны так и не могут. Естественно, что импортеры хотят платить меньше, а организации коллективного управления не прочь заполучить по максимуму.

Естественно, что суммы сбора импортеры вынуждены будут включать в стоимость техники и это приведет к ее удорожанию. А почему в число товаров попала офисная бумага? Считается, что при помощи нее не составит большого труда сделать копию, например, книги.

Это эффективно?

Импортеры далеко не в восторге от введенного сбора на копирование и считают его пережитком прошлого. Кроме того, он приведет к удорожанию техники, и они окажутся в заведомо невыгодном положении на фоне серых импортеров. Сбор на копирование «бьет» по обычным пользователям и официальным импортерам, которые платят все обязательные налоги. Его введение только спровоцирует рост нелегального рынка, спрос на товары от «серовозов» увеличится из-за более низких цен у них.

Немалый скепсис вызывает и то, как будут «деребанить» средства между авторами. Невозможно подсчитать, какие фильмы, песни или книги были скопированы и сколько раз. И тут в дело может вмешаться коррупционная составляющая и понятие «справедливого» вознаграждения авторам будет нивелировано.

Украинский же музыкальный альянс считает иначе. Он акцентирует внимание, что подобная система отчислений действует во многих странах мира, кроме того сейчас в Украине наблюдается тотальное нарушение прав авторов контента. По их мнению, каждый обладатель ноутбука или смартфона использует чужую интеллектуальную собственность, чем нарушаются права правообладателей контента. Теперь же они смогут получать достойное вознаграждение. Размер отчислений авторам предлагают рассчитывать на основании анализа рынка и отчетов от независимых международных организаций.

Со своей стороны, Всеукраинское агентство авторских прав не пытается скрыть того, что по факту выплата вознаграждений создателям контента будет происходить из кармана потребителей. Но удорожание товаров не должно быть ощутимым. Не стоит забывать, что наценка импортеров составляет 20%, тогда как розничная сеть так и вовсе закладывает маржу в 60%. Подсчет показывает, что при стоимости устройства 5 000грн его конечная цена с учетом сбора не должна быть выше 5 070грн.

Что дальше?

На данный момент взимание сбора не производится ввиду действия карантина на территории Украины и отсутствии договоренности в части сумм сбора. Ряд экспертов высказываются в пользу того, что действие закона стоит приостановить хотя бы до конца 2020 года из-за экономического кризиса в стране. Чем и когда закончатся все перипетии, неизвестно. Продолжение следует…

Источник: epravda