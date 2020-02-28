Техноблогер Маркус Браунли снял видео с обзором Xiaomi Mi Mix Alpha

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В сентябре прошлого года Xiaomi представила свой концептуальный Mi Mix Alpha c экраном, занимающим 180,6% передней панели. Хотя по факту корпус смартфона словно завернули в экран, оставив только небольшую полоску для камер на тыльной стороне. В итоге на экран приходится 180,6% поверхности корпуса смартфона.

До сегодняшнего дня аппарат так и не поступил в продажу, но компания заявляет, что она все же намерена довести его до конечного потребителя и начнет его продавать.

А тем временем прототип Xiaomi Mi Mix Alpha попал в руки известного техноблогера Маркуса Браунли и он снял обзор на новинку. В центре его внимания оказался дизайн и исполнение смартфона.

Блогер считает, что инженерам и дизайнерам Xiaomi пришла в голову оригинальная идея «завернуть» корпус смартфона в дисплей. Сделать так, чтобы боковые рамки максимально заходили на тыльную часть. Он отметил, что смартфон явно отличается от всех прочих устройств, которые он видел. Выглядит он эффектно, нижняя и верхние грани изготовлены из титанового сплава.

Полоска, выделяющая камеры, создана с применением керамики, а объективы камер прикрывает сапфировое стекло. Сам Xiaomi Mi Mix Alpha вышел тяжелым и изготовлен с применением высококачественных материалов. Единственная механическая кнопка, которую получил смартфон — клавиша включения на верхней грани. Сама идея предложить сенсорную клавишу регулировки громкости, удачная, но вот на практике срабатывает она не всегда.

Один из вопросов, ответ на который хотел получить техноблогер: зачем нужно было предлагать гибкую матрицу, которая заходит на тыльную панель? В чем предназначение такого решения?

После того, как смартфон поворачивается тыльной стороной вверх, фронтальная часть дисплея отключается. На самом экране появляются часы, диктофон, плеер и виджет погоды. Но это не более, чем мило. Со всем этим справляется и обычный «основной» экран.

Среди недостатков Маркус Браунли отметил желтые пятна по краям матрицы, а также выступающий блок основной камеры, который препятствует сцеплению устройства с горизонтальной поверхностью.