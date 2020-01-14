Телевизор Xiaomi Mi LED TV 4S со скидкой в Tmall

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В какой-то момент Xiaomi решила открыть для себя новые горизонты и освоить рынок смарт-телевизоров. Стратегия выбрана привычная — дешевле не бывает. Конечно, на просторах AliExpress можно найти что-то по еще меньшей цене, но это будет продукт от бренда третьего эшелона и по совокупности характеристик он все же будет выглядеть проигрышнее.

Если вы еще не познали всех «прелестей» от умных телевизоров Xiaomi и хотите, чтобы один из его представителей оказался в вашем доме, то есть возможность прикупить Xiaomi Mi LED TV 4S. На выбор три модели с разной диагональю: 55ʺ, 43ʺ и 32ʺ. А приобрести их можно будет в магазине Tmall с 16 января. При покупке телевизора получите скидочный купон, который позволит приобрести его еще дешевле.

У старших моделей разрешение 4К, 2/8 Гб памяти, а самой младшей — 1366х768 точек и 1/8 Гб. Отличаются модели и мощностью звука. Так, у самого большой версии мощность стереодинамиков составляет 10 Вт, у младшего 5 Вт и «середнячка» 8 Вт.

Смарт-панели получили собственную оболочку PatchWall, есть Wi-Fi, Bluetooth 4.2, четырехъядерный чип Amlogic ﻿с графикой Mali. Заявлена поддержка видеоформатов MPEG 1/2/4, VP8/VP9/VC1, H.264 и прочих, изображений PNG, GIF, JPG и в арсенале все необходимые порты, включая HDMI и 3,5 разъем для наушников.

Купить Xiaomi Mi LED TV 4S