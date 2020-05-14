Тема о быстром износе батарейки при скоростной зарядке от Oppo получила продолжение

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Недавно сотрудник авторитетного ресурса AnandTech со ссылкой на компанию Oppo подтвердил то, о чем догадывались многие — быстрая зарядка приводит к преждевременному износу аккумулятора. Так, при одинаковом количестве циклов «дозаправки» 40-ваттная зарядка сокращает емкость батарейки на 30%, тогда как при 15-ваттной — на 10%.

Но, похоже, что большой резонанс в сети привел к тому, что Oppo поспешила откреститься от своих слов. Представительство компании в Индии опубликовало на своей странице в Twitter отчет, составленный по результатам тестирования смартфона Oppo Ace 2, который получил поддержку быстрой 65-ваттной зарядки.

По результатам 800 циклов зарядки, была составлена таблица, отражающая то, как теряет емкость батарейка. После 300 циклов зарядки износ аккумулятора составил всего 5,9%, а после 800 — емкость батарейки составила 91,1%. Якобы объективность теста подтвердили специалисты независимой компании TUV Rheinland. Если результаты испытаний достоверны, то получается, что если каждый день заряжать смартфон, то деградация аккумулятора по истечении двух лет составит не более 10%.

Достоверность сведений вызывает сомнения. Уже сам факт того, что компания не сравнила полученные результаты с менее мощной зарядкой, заставляет усомниться в них. Куда объективнее было бы, если бы свой вердикт вынесли независимые эксперты. Интересно, что на момент написания статьи, данный отчет на странице @oppomobileindia не сохранился.

Источник: twitter