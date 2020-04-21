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Темная тема Dark Mode 2.0 станет фишкой MIUI 12

21.04.2020 1366 0

На 27 апреля Xiaomi назначила анонс MIUI 12. На презентации компания должна рассказать о нововведениях в прошивке. Слух об обновленной темном режиме уже будоражит умы фанатов компании. Теперь Xiaomi официально подтвердила поддержку Dark Mode 2.0, выпустив несколько анимированных роликов и тизеров.

 

Темная тема Dark Mode 2.0 станет фишкой MIUI 12 – фото 1


Dark Mode 2.0 — это улучшенная темная тема. При этом речь не идет о том, что при ее активации цвета на смартфоне становятся черными. Здесь пошли по принципу затемнения, чтобы картинка и цвета выглядели максимально естественно. Дополнительно убираются блики и внедрили систему динамического изменений контрастности и размеров шрифта в зависимости от времени суток. Сделано это для того, чтобы уменьшить количество бликов и размытие для более комфортного чтения текста.


Xiaomi утверждает, что Dark Mode 2.0 — работа над ошибками в Dark Mode 1.0. Решено предложить глобальную темную тему, которая поддерживает 42 системных приложения и 20 основных утилит с глубокой интеграцией.

 

Темная тема Dark Mode 2.0 станет фишкой MIUI 12 – фото 2


Как это все будет работать, первыми смогут увидеть разработчики, которые получат доступ к ранней версии MIUI 12. Предположительно, публичная сборка увидит свет в сентябре, а стабильная версия выйдет в декабре. Возможно, во время анонса MIUI 12 компания озвучит точные сроки ее выхода.

 

Источник: gizchina



Dark Mode 2.0 MIUI 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.04.2020

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Темная тема Dark Mode 2.0 станет фишкой MIUI 12