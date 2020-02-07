TENAA рассекретил характеристики iQOO 3

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Компания iQOO последовала примеру Poco и в прошлом месяце обрела независимость. Уже в роли независимого от Oppo производителя, она выпустит iQOO 3. Анонс новинки должен состояться в скором времени, ведь она уже успела пройти процедуру сертификации в китайском агентстве TENAA.





Регулятор указывает на то, что смартфон заключен в корпус с габаритами 158,51х74,88х9,16 мм и весит 214,5 грамм. Столь приличные размеры объясняются наличием аккумулятора емкостью 4410 мАч и 6,44-дюймового AMOLED-дисплея разрешением 2400х1080 точек. Несмотря на новые веяния, экран получит традиционную частоту обновления 60 Гц.









Базируется смартфон на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2,84 ГГц и, похоже, что это Snapdragon 865. В его активе будет 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, дисплейный сканер отпечатков пальцев и технология быстрой зарядки мощностью 55 Вт.





iQOO 3 оснастили фронталкой на 16 Мп и четырьмя датчиками в основной камере, где ключевой на 64 Мп и в помощь ему даны два сенсора на 13 Мп и один 2 Мп объектив.





Источник: gizmochina.com







