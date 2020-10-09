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Теперь и Великобритания обвиняет Huawei в связи с китайскими властями

09.10.2020 808 2

Правительство Великобритании решило «поиграть» в США и обвинило Huawei в тайном сговоре с правительством Китая.

 

Huawei и Британия

 

Несмотря на новости о том, что Европа, в основном, занимает выжидательную позицию по вопросу о запрете Huawei в США, все-таки находятся примеры негатива и «Старом мире».

 

Так, правительство Великобритании официально опубликовало отчет, осуждающий работу Huawei на территории страны и утверждающий, что существуют явные доказательства сговора с аппаратом Коммунистической партии Китая.

 

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Huawei опубликовали ответ, в котором говорится, что доклад не заслуживает доверия и основан на суждении, а не на фактах. Пресс-секретарь компании процитировал BBC, заявив «…люди посмотрят на эти обвинения и вспомнят, какую помощь Huawei оказывала Великобритании за последние 20 лет».

 

Huawei в Великобритании

 

Согласно выводам Палаты общин, Huawei была профинансирована китайским правительством, что позволило компании продавать свою продукцию по, цитата, «смехотворно низкой цене». Докладчик правительства также утверждал, что Huawei вели различную деятельность в области разведки, безопасности и интеллектуальной собственности.

 

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В настоящее время британским компаниям запрещено вести переговоры о покупке 5G-оборудования Huawei, и, более того, британским партнерам китайской компании придется убрать любое установленное оборудование до 2027 года. Когда комитет попытался сдвинуть дату до 2025 года, представители операторов BT и Vodafone заявили, что такие шаги могут привести к полному исчезновению мобильной связи.

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Huawei 5G

 

Источник: Engadget


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Huawei
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 09.10.2020

Комментарии

Vladislav D -1
Когда уже наконец они возьмутся за ГОВНО-сяоми, редми...
09.10.2020 08:10
Евгений БЕСТ 0
Vladislav D, ,когда уже у тебя тупорылого появятся мозги?
09.10.2020 09:00

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Теперь и Великобритания обвиняет Huawei в связи с китайскими властями