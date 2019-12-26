Тест скорости работы Meizu 17 в сетях 5G

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Meizu не скрывает своего желания вернуться в большую игру на рынке смартфонов, по крайней мере, что касается Китая. В планах на 2020 год — выпуск минимум 4-х флагманов с поддержкой 5G. Одним из них станет Meizu 17, который к тому же претендует на корону первого смартфона с Snapdragon 865.





Подогревая интерес к новинке, вице-президент компании выложил в сеть скриншот, демонстрирующий скорость работы неизвестного мобильника в сетях пятого поколения. Предполагается, что речь идет именно о Meizu 17. Похоже, что Meizu вдохновилась тем, что теперь бенчмарк AnTuTu взялся за измерение скорости загрузки и передачи данных в мобильных сетях.





На скриншоте указано, что максимальная скорость загрузки составила 556 Мбит/с и выгрузки 75,1 Мбит/с при задержке 20 мс.





Кроме того, вице-президент Meizu заявил о том, что три крупнейших сотовых оператора в Китае в настоящее время установили свои базовые станции 5G в штаб-квартире компании. Все это сделано для того, чтобы компания могла проектировать и создавать свои устройства с поддержкой сетей пятого поколения.

Предполагается, что Meizu 17 дебютирует в первом квартале следующего года.





Источник: phone.cnmo.com







