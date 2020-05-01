Тим Кук: iPhone SE 2020 быстрее любого смартфона на Android

1094

Сегодня Apple отчиталась о своих финансовых достижениях во втором финансовом (первом календарном) квартале 2020 года. Несмотря на все опасения самой компании недосчитаться существенной доли прибыли, реальное положение дел оказалось куда радужнее. Концерну из Купертино удалось заработать практически столько же, сколько он получил за аналогичный период прошлого года. Но спада не удалось все же избежать — 6,7% в годовом исчислении.

Чистая прибыль компании составила $11,25 млрд и выручка — $58,3 млрд. На продаже смартфонов Apple удалось заработать $28,96 млрд, сервисы принесли ей $13,35 млрд и от реализации Mac выручка составила $5,35. Еще $4,37 млрд выручки пришлось на продажи планшетов и $6,28 млрд — аксессуары, смарт-часы и прочие гаджеты.

Apple с оптимизмом смотрит в будущее и Тим Кук еще раз напомнил, что у компании получился отличный iPhone SE 2020. Он надеется, что «бюджетный айфон» стимулирует переход пользователей с Android на iOS. Глава Apple заявил, что iPhone SE 2020 предлагает «невероятную цену, он очень доступен и работает шустрее самого быстрого Android-смартфона».

Покупатель на iPhone SE второго поколения, конечно же, найдется. Его могут выбрать те, кто хочет мощный, долговечный и компактный смартфон. Немало найдется и тех, кто не прочь стать владельцем трубки от престижного бренда. Поэтому у iPhone SE 2020 есть все шансы стать одним из самых продаваемых устройств в этом году.

Источник: mydrivers