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Тим Кук: iPhone SE 2020 быстрее любого смартфона на Android

01.05.2020 1094 6

Сегодня Apple отчиталась о своих финансовых достижениях во втором финансовом (первом календарном) квартале 2020 года. Несмотря на все опасения самой компании недосчитаться существенной доли прибыли, реальное положение дел оказалось куда радужнее. Концерну из Купертино удалось заработать практически столько же, сколько он получил за аналогичный период прошлого года. Но спада не удалось все же избежать — 6,7% в годовом исчислении.

 

Тим Кук: iPhone SE 2020 быстрее любого смартфона на Android – фото 1

 

Чистая прибыль компании составила $11,25 млрд и выручка — $58,3 млрд. На продаже смартфонов Apple удалось заработать $28,96 млрд, сервисы принесли ей $13,35 млрд и от реализации Mac выручка составила $5,35. Еще $4,37 млрд выручки пришлось на продажи планшетов и $6,28 млрд — аксессуары, смарт-часы и прочие гаджеты.

 

Apple с оптимизмом смотрит в будущее и Тим Кук еще раз напомнил, что у компании получился отличный iPhone SE 2020. Он надеется, что «бюджетный айфон» стимулирует переход пользователей с Android на iOS. Глава Apple заявил, что iPhone SE 2020 предлагает «невероятную цену, он очень доступен и работает шустрее самого быстрого Android-смартфона».

 

Покупатель на iPhone SE второго поколения, конечно же, найдется. Его могут выбрать те, кто хочет мощный, долговечный и компактный смартфон. Немало найдется и тех, кто не прочь стать владельцем трубки от престижного бренда. Поэтому у iPhone SE 2020 есть все шансы стать одним из самых продаваемых устройств в этом году.

 

Источник: mydrivers

iPhone SE 2020 Тим Кук
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
Tima
Смотрите на ютюбе, новый остросюжетный сериал - "еще один старый андроид смартфон, быстрее нового SE")
01.05.2020 15:35
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Андрей Лукин
Телефон из 2016. С процессорм из 2019. .'' Аху...ый маркетинговый ход''. Очередная выкачка денег из лохов
01.05.2020 13:49
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Вася
Ещё бы, этот дебил поставил проц от пушки на калькулятор..
01.05.2020 13:45
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highlander
Хм.., а андроид не чем не ответит "Кук"у ?!?! Попрятались по углам "андроид"-овцы. Мля после цены на oneplus8 @ули @ыёбыватся андроду.
01.05.2020 13:28
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Donald Trump
Андроид может показать Куку несколько десятков производителей смартфонов и огромное разнообразие ассортимент моделей, на любые вкусы и кошелек, а обожателей огрызков выбор из старого и очень старого хлама, а из "нового" монобровь)))
01.05.2020 15:32
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AG DJ
лох не мамонт
01.05.2020 13:12
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Тим Кук: iPhone SE 2020 быстрее любого смартфона на Android