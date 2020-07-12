Тим Кук отправится на пенсию в 2021 году?

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Тим Кук стал главой Apple в 2011 году, незадолго до смерти Стива Джобса, который и успел рекомендовать его на пост СЕО компании. В своей работе он выбрал путь взвешенных решений, без рискованных и резких движений, а вся деятельность направлена на улучшение финансовых показателей.

Apple — это бизнес

Многие критикуют его за то, что он поставил во главу угла деньги. В его понимании компания должна зарабатывать по максимуму, показывать рекордные финансовые результаты, чтобы инвесторы были довольно. Целый ряд фанатов искренне считают, что стратегия Тима Кука — это отказ от инноваций в пользу денег. Скептики уверены, что при Тиме Куке стоит забыть о революции, ее не будет. Его политика направлена на максимальное выжимание денег из пользователей, эксплуатируя престиж марки. Это, безусловно, устраивает инвесторов, но далеко не всегда потребителей.

Финансовые показатели Apple при Тиме Куке серьезно улучшились. Так, если в 2011 году стоимость акции компании составляла в $53, то в 2020 году — $352. Капитализация в нынешнем году достигла $1,5трлн, тогда как в 2011 году она составляла $354млн. А раз компания много зарабатывает, то может позволить себе и приличные расходы, среди которых немалая доля приходится на зарплаты топ-менеджмента.

Считаем чужие деньги

За 2019 год Тим Кук на посту главы Apple получил $125млн, из которых собственно сама заработная плата составила $3 млн. Продажа собственных акций принесла ему $113,5 млн, сумма отпускных составила $92 тыс и годового бонуса — $7,7 млн. И это при условии, что в 2012 году его доход составлял $4,17 млн. и должностной оклад ему был установлен в 2011 г. в размере $900 тыс. Дополнительным бременем на бюджет компании также ложатся расходы на личную безопасность и использование самолета СЕО Apple.

Для сравнения глава Google Сундар Пичаи в прошлом году получил заработную плату в размере $1,8 млн, а в 2018 году она составляла $650 тыс и, начиная с 2020 года он будет получать $2 млн. Дополнительно он получил $85,6 млн в качестве премий и льгот. Доходы главы Microsoft в 2019 году составили $77,3 млн, из которых $2,3 млн пришлось на зарплату, а остальное — бонусы и премия в виде пакета акций компании.

Что дальше?

Совет директоров Apple считает, что суммы вознаграждений Тима Кука вполне оправданны, ведь под его руководством компания начала много зарабатывать. Но в 2021 году у главы компании заканчивается срок действия 10-летнего контракта. Нет веских оснований полагать, что его не продлят, ведь кто же откажется от «курицы, несущей золотые яйца», когда акционеры получают приличные барыши. Более того, есть те, кто считает, что зарплата Тима Кука вырастет еще больше и отсутствие достойного преемника только увеличивает его шансы остаться на посту СЕО. Правда, ничего не известно о планах самого Тима Кука, который может захотеть отойти от дел, безбедную старость он себе обеспечил.

Но, если случится непредвиденное и новый контракт по каким-то причинам с ним не будет продлен, ряд пользователей в китайской социальной сети Weibo предложили главе Xiaomi Лэй Цзюню пригласить Тима Кука на работу в компанию, Правда, услуги топ-менеджера Apple будут отнюдь не дешевыми и тогда точно можно будет забыть о дешевых продуктах компании.

Источники: mydrivers, phonearena, macrumos





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