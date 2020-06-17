Tmall предлагает скидки на Realme 6, Xiaomi Mi Band 4 и Midea VCR03

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Все мы любим покупать новые гаджеты, когда у нас есть деньги. Но, как правило, этих самых денег много не бывает. Поэтому в числе факторов, позволяющих сделать окончательный выбор в пользу покупки, является наличие скидки, помогающей немного сэкономить. На этот раз на просторах Tmall под скидки попали три гаджета.

Так, только в рамках распродажи 618 у жителей РФ есть возможность прикупить смартфон Realme 6 за 16 871 руб. Но для того, чтобы цена стала такой, не забудьте прибегнуть к помощи промокода ODUVAN2000 и купона от продавца. Среди характеристик смартфона отметим дисплей с частотой обновления 90 Гц, игровой чип Helio G90T, быструю зарядку мощностью 30 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, квадрокамеру с главным датчиком на 64 Мп и аккумулятор емкостью 4300 мАч.

Предлагает продавец приобрести по сниженной цене до 22 июня и фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Используя купон продавца, ценник может опуститься до отметки 3 690 руб., тогда как цена со скидкой составляет 3 936руб. Вы получите носимый гаджет с цветным 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем, который способен продержаться на одном заряде до 20 дней, поможет следить за состоянием здоровья и физической активностью.

Сбросил в цене и робот-пылесос Midea VCR03. Цена со скидкой составила 6 374руб, а промокод ODUVAN800 снизит ее до отметки 5 574руб. С ним вы без труда сможете сделать сухую или влажную уборку, он подходит для большинства поверхностей и предлагает 4 режима уборки. Можно задать уборку по расписанию и есть система датчиков, которые помогут пылесосу с легкостью проложить маршрут, обходя препятствия и избегая падений с лестницы.

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Купить Xiaomi Mi Band 4

Купить Midea VCR03