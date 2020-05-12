Топ-10 производительных смартфонов апреля

2022

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых производительных смартфонов по итогам апреля. Он актуальный для глобального рынка, а определяли лучших среди флагманов и устройств среднего ценового сегмента.

В отличие от китайского рейтинга самых мощных премиальных устройств, глобальный табель рангов не выглядит так однообразно. За пределами Китая доступно не так много устройств с Snapdragon 865 на борту, вот и сохраняют свои позиции модели с чипами Exynos 990 и Snapdragon 855+.

Лидером же стал Xiaomi Mi 10 Pro на базе Snapdragon 865, набравший чуть меньше 600 тысяч баллов. Второе и третье места поделили между собой OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 10, которые также в своей основе используют новый флагманский чип Qualcomm. Любопытно, но для OnePlus 8 места в рейтинге самых мощных не нашлось.

За пределами тройки лидеров оказались Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20+ и Galaxy S20, «cердцем» которых стал фирменный процессор Exynos 990. В топ-10 сумели попасть ASUS ROG Phone 2, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, обладающие чипом Snapdragon 855+.

Что касается рейтинга самых производительных «середнячков», то места в нем распределили между собой смартфоны с чипами HiSilicon, MediaTek и Qualcomm. На вершине оказался Huawei Nova 7i с Kirin 810 на борту и это единственная модель от Huawei, которая пробилась в топ-10. На второй строчке рейтинга оказался Redmi Note 8 Pro с Helio G90T и следует за ним смартфон с аналогичной SoC — Realme 6.

С четвертого по десятое место расположились исключительно аппараты с платформами Qualcomm. Большинство получили кремниевое «сердце» Snapdragon 730G. И, как ни странно, но по свое производительности они уступают Realme 6 Pro и Redmi Note 9S, базирующиеся на Snapdragon 720G.

Источники: twitter, twitter