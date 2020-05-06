ТОП 15 беспроводных наушников от $15 до $200. Недорогие TWS наушники на любой вкус

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Содержание:





Лучшие TWS наушники до 25$

Лучшие TWS наушники до 50$

Лучшие TWS наушники до 100$

Лучшие TWS наушники до 200$

Лучшие беспроводные наушники до 20$

Лучшие беспроводные наушники до 40$

Лучшие беспроводные наушнкии до 60$

Где купить беспроводные наушники?

Видеообзор ТОП 15 беспроводных наушников

Беспроводные технологии давно и прочно вошли в нашу жизнь. Беспроводной интернет, беспроводные зарядки, беспроводные колонки и наушники стали если не жизненной необходимостью, то хотя бы очень приятным витком технологического прогресса.

И если беспроводная зарядка или колонка нужны далеко не всем, то наушники есть, пожалуй, у каждого пользователя техники – послушать музыку, поговорить по телефону, не вынимая сам аппарат из кармана, да хоть фильм в метро посмотреть. Проводные наушники – дешевле беспроводных, к тому же качество звука на них зачастую намного выше, чем у беспроводных моделей из той же ценовой категории. Однако сейчас выходит большое количество смартфонов, напрочь лишённых привычного «мини-джека», то есть, по сути, рассчитанных на использование именно беспроводных гарнитур. К тому же на рынке появляется все больше интересных TWS-наушников, вообще лишённых каких-либо проводов, помимо зарядного. Во-первых, это модно, а во-вторых реально удобно, хоть и не в любом сценарии.

Мы подготовили для вас большой обзор TWS-наушников в разных ценовых категориях – от 15 до 200 долларов. Если вы ищете наушники, но не доверяете отзывам в интернет-магазинах – потратьте немного времени, у нас всё честно и без прикрас.

Но для начала стоит упомянуть пару важных моментов.

Во-первых, невозможно выбрать и показать одни идеальные наушники. Как минимум потому что у всех разные вкусы: кому-то надо чтоб басы долбили, кто-то предпочитает преобладание средних частот типа гитары или голоса, для кого-то важны высокие частоты типа скрипки или тарелок; «потрясающий звук» - понятие субъективное. Кому-то нужен качественный микрофон для разговоров, а кто-то хочет дешево и сердито – аудиокниги в пути послушать. Сколько людей – столько и идеалов.

Во-вторых – надо помнить, что реально качественного звука за 25-20 баксов не будет. Как минимум потому что чтобы добавить наушникам поддержку крутых кодеков и качественных динамиков, производителю необходимо потратиться на более высококлассные компоненты, а продавать такие вещи себе в убыток никто не будет. Хотите простенькие «уши» по минимальной цене – берите модели с базовым кодеком SBC, звук будет, хоть и довольно посредственный.

Готовы переплатить за качество звучания – обратите внимание на те наушники, которые поддерживают кодек AAC – звук будет намного чище и глубже, хоть и не идеальным. А меломанам с музыкальным слухом стоит предпочесть модели, поддерживающие крутой кодек AptX – звук будет намного качественнее, особенно если отказаться от mp3 и перейти на более высококлассный формат самой музыки – вроде FLAC. Правда, смартфон тоже должен поддерживать такой формат, а брать крутые наушники для прослушивания музыки через какой-нибудь Redmi 5A попросту бессмысленно.

Итак, поехали.

лучшие беспроводные наушники TWS до 25$

Redmi AirDots

Самыми дешёвыми наушниками из тех, на которые стоить обратить внимание, вполне ожидаемо оказались детища Xiaomi. Никаких крутых кодеков там и близко нет, зато есть нормальный баланс частот без уклона в сторону баса и вполне комфортная посадка в ушах. Управление – механическое, случайные нажатия исключены. Можно было бы придраться к устаревшему разъёму зарядки micro-USB или относительной хрупкости крышки кейса, но не за эти деньги.

Из реальных минусов можно выделить только совсем уж паршивые микрофоны – разговаривать через них по телефону на вне помещения скорее всего не получится. Автономность самих наушников – около четырёх часов, в кейсе они могут трижды полностью зарядиться, так что даже самому заядлому любителю аудокниг хватит одного полного заряда как минимум на весь день.

Haylou GT2

Эти наушники ненамного дороже предыдущих, а по факту практически от них не отличаются, так как так этот бренд тоже входит в экосистему Xiaomi. По сути отличие только в кейсе – за счёт отсутствия верхней крышки наушники удобно доставать и возвращать на базу, а встроенный USB-шнур особо удобен тем, у кого в доме не осталось техники с разъёмом micro-USB. В остальном это полный аналог Redmi AirDots, включая качество звука и показатели автономности.

Baseus W09 и Baseus W04

Практически идентичные между собой вкладыши, упор у которых сделан скорее на качество кейса, нежели на звук. За счёт форм-фактора теряется пассивная звукоизоляция (что с точки зрения безопасности весьма уместно в условиях города), зато удобство использования выше.

А вот кейсы у них действительно шикарны, особенно матовый, у Baseus W04 (а версия W04 Pro вообще может похвастаться беспроводной зарядкой, правда и стоит примерно на треть больше обычной – что, впрочем, не столь ощутимо при довольно низкой цене наушников). Пластик качественный даже наощупь, а для зарядки используется разъём USB type-C.

Сами наушники, конечно, довольно посредственные, но за эти деньги действительно невозможно сделать качественных вкладышей с крутым звуком. Управление сенсорное, но за счёт форм-фактора случайные нажатия исключены. Микрофон чуть лучше, чем у AirDots, но именно что чуть.

Baseus W04 от одного заряда работают около четырёх часов, а W09 – до пяти, зато первый вариант получил матовый и тактильно очень приятный кейс, в сравнении с которым второй кажется чуть аляповатым и грубым за счёт глянцевой поверхности и более квадратной формы.

Лучшие беспроводные наушники TWS до 50$

Syllable S101

Пожалуй, самый любопытный представитель этой ценовой категории. Выглядят они… скажем так, в лучшем на свои деньги. То есть попросту стрёмно – грубо, топорно и «излишне оригинально». Однако за неказистой внешность скрывается прекрасная душа – то есть великолепный звук, поддержка AptX и по два звуковых драйвера в каждом ухе. Звукоизоляция отменная, громкость как на концерте Rammstein, даже влагозащита стандарта IPX6 присутствует – то есть тот самый «отличный вариант за недорого». Даже микрофон вполне пристойный.

Syllable S101 по звуку обходят не только «товарищей по ценовому диапазону», но и все TWS-наушники нашей подборке. Если вы готовы смириться с их недостатками ради качественного звука – то это однозначный «мастхэв».

Ложек дёгтя в этой бочке мёда всего четыре. Во-первых, внешний вид. Что кейс, что сами наушники выглядят, скажем так, далеко не так аккуратно, как все остальные участники нашей подборки. Во-вторых, басы. Их многовато – для тех, кто предпочитает средние или высокие частоты, басов покажется многовато. Они не заглушают всё остальное, но некоторая избыточность ощущается. В-третьих, устаревший порт зарядки micro-USB. Странно при таком «фарше» ставить старый разъём, но на чем-то ведь нужно экономить.

И, наконец, главный и реально объективный минус – единственный ведущий наушник, правый. То есть нельзя взять, воткнуть левый наушник в ухо и начать слушать музыку – сначала левый цепляется к правому, при закрытии кейса теряет с ним связь, ищет другой источник сигнала и только потом подключается к телефону. Это не всегда удобно, хоть и не конец света.

За счёт этой особенности подключения они абсолютно не подходят для игр и видео (если в плеере не предусмотрено компенсации задержки, как на YouTube) – задержка звука очень ощутима, что при просмотре фильма крайне неприятно, а в играх зачастую попросту фатально. С другой стороны, подобная задержка в той или иной степени есть у всех Bluetooth-наушников, а эти со всеми их драйверами и наворотами создавались точно не для игр.

Автономность у них шикарная – до 7 часов от одного заряда. Спасибо версии Bluetooth 5.0 – многие более дорогие модели – и те до сих пор «застряли» на Bluetooth четвёртого поколения.

Пожалуй, это единственные достойные внимания вкладыши в этой ценовой категории.

Во-первых, это Realme, в том плане что это новый «топ за свои деньги» - при том, видимо, не только среди смартфонов. А значит за сравнительно низкую стоимость они предлагают высокое качество исполнения и интересную «начинку».

Во-вторых, у них есть несколько плюшек, характерных скорее для наушников более высокий ценовых категорий. Конкретно – автопауза при вынимании из уха, беспроводная зарядка 10 ватт (и порт USB type-C), быстрая зарядка в кейсе за 20 минут, технология Google Fast Pair, благодаря которой наушники почти мгновенно находятся смартфоном и тот предлагает подключиться к ним специальным всплывающим окном. Смартфон при этом не обязательно должен быть от Realme – фишка работает с любыми смартфонами.

Buds Air довольно плотно сидят в ушах, могут работать независимо друг от друга и имеют крутой игровой режим, который ощутимо уменьшает задержку звука, хоть и не убирает её полностью, но зато активно сажает и так не очень живучие аккумуляторы.

Ощутимым плюсом являются и микрофоны – их по 2 в каждом наушнике, так что разговаривать по телефону реально удобно – собеседник услышит вас хоть дома, хоть в машине, хоть на улице.

А вот для качественного звука производителю чего-то не хватило: он тут просто хороший. Даже скорее не так: эти наушники не созданы для прослушивания музыки в высоком качестве, это скорее молодёжно-игровой вариант (особенно в жёлтом цвете) с клёвыми фишками. Средненький кодек AAC в принципе не предполагает шикарного звука, как и, откровенно говоря, вообще формат вкладышей в целом. Но за свои деньги и для своего формата это – хороший вариант.

Реально слабое место Realme Buds Air – автономность. В стандартном режиме одного заряда хватает часа на три прослушивания музыки, а в игровом – едва на два. Спасает быстрая зарядка и независимость наушников друг от друга.

Funcl AI

Эти наушники засветились и в прошлогоднем большом обзоре наушников – и до сих пор не потеряли своей актуальности.

Кодек AptX всё так же позволяет слушать музыку в высоком качестве, защита от пота и брызг – заниматься в них спортом, а Bluetooth 5.0 и 6 часов автономной работы – практически забыть о подзарядке. Правда, качество кейса не улучшилось – дешёвый пластик и топорный внешний вид вынуждает выбирать между хорошим звуком и качественными материалами. Однако кейс на звук не влияет, а форма самих наушников может оказаться весомым аргументом в пользу выбора именно этой модели.

Лучшие беспроводные TWS наушники до 100$

Oppo Enco Free

Новинка от Oppo продаётся в трёх цветах – чёрном, белом и нежно-розовом. После огромного количества скучных черных и белых моделей это уже может стать поводом присмотреться именно к ним. Кейс немного толстоват, но качество ощущается сразу, даже в руки взять приятно.

Форм-фактор – ещё один повод присмотреться повнимательнее к этим наушникам: это вроде как вкладыши, но для надёжной и комфортной посадки в ухе и более глубокого баса они оснащены силиконовыми амбушюрами.

Управление сенсорное, работает просто потрясно – даже сквозь шапку. Непонятно, как, но Oppo это сделали – и это реально удобно. Можно ставить трек на паузу, вызывать ассистента, а главное – регулировать громкость свайпами. Пауза, кстати, ставится и при вынимании наушника из уха. Более того, можно спокойно положить наушник на стол – музыка не заиграет (Realme так не умеют). Главное, не забыть потом наушник на столе.

Но как и в случае с Realme, Oppo имеют один существенный недостаток – «просто хорошее» качество звука. Чем дороже наушники – тем больше хочется, чтобы они поддерживали кодек AptX, но увы – Enco Free ограничены стандартным AAC. Это не значит, что звук отвратительный – он громкий, чёткий, отлично сбалансированный и абсолютному большинству пользователей придётся по нраву, но всегда хочется лучшего.

Зато задержка звука минимальна и составляет всего 120мс. В каком-то смысле это прокачанная версия Realme Buds Air, будто игровой режим включен всегда, вот только автономность от этого не страдает – Oppo Enco Free от одного заряда работают целых пять часов. Жаль только, беспроводной зарядки нет.

JBL T220

Ещё один вариант бледно-розовых вкладышей не худшего качества. Т220 сначала показались весьма перспективными (не в последнюю очередь за широко известный бренд и качественные материалы), но в повседневном использовании разочаровали: кейс, великоват, как и сами наушники, устаревший порт зарядки, нет автопаузы, по одному не работают, звук приличный, но воображение не поражает – в общем, полный набор компромиссов и ни одной киллер-фичи.

У JBL Т120 те же проблемы, а кейс ещё больше. Единственная причина, почему эти наушники попали в наш топ – внимание к мелочам. Очень качественная сборка, приятное мигание светодиода – в общем, они очень приятны визуально и тактильно. Но выбирая между JBL и Oppo – во многом логичнее будет выбрать именно Oppo.

Лучшие беспроводные TWS наушники до 200$

Galaxy Buds Plus

Пожалуй, это самые технологичные наушники из всей подборки. Они умеют зачитывать пришедшие сообщения (или же автора оных и приложение, в которое само сообщение пришло, в зависимости от установленных пользователем параметров), настраивать жестовое управление через фирменное приложение Galaxy Wearable, через него же улучшать звук, включать функцию «звуковой фон», то есть пропускать звук окружающего мира для большей безопасности на улицах – в общем, они действительно круты во всём.

Кроме звука. Точнее, он очень хорош, но для внутриканальных наушников за такие деньги отсутствие AptX – это боль. Однако количество наворотов вполне компенсирует этот минус, да и для стандарта AAC Buds Plus звучат очень неплохо.

Плюс три микрофона на каждый наушник, количество расцветок и 11 часов автономной работы тоже играют свою роль – если не за звук, то за технологичность или хотя бы потрясающую автономность на них однозначно стоит обратить внимание.

Apple AirPods

Нельзя обойти вниманием самые известные TWS-вкладыши. Они действительно шикарны – удобные, практичные, автономные (до 5 часов без подзарядки – не Buds Plus, конечно, но тоже весьма достойно), качественные, популярные, но – абсолютно не приспособлены для работы с Android. Если у вас iPhone – это однозначно лучший вариант из всех, если же нет – не тратьте деньги и время, другим производителям есть, что вам предложить.

Huawei Freebuds 3

Если у вас смартфон от Huawei – Freebuds идеально с ним споются. До четырёх часов автономной работы, автопауза (которая не работает, если наушники подключены не к Huawei/Honor), быстрая беспроводная и проводная зарядка, удобная посадка в ухе, тонкая настройка и удобное управление – реальные плюсы, к которым привыкаешь. Звук хороший, но типичный для вкладышей – всё же вакуумные наушники ощутимо обходят вкладыши в этом плане.

Картину портит посредственный шумодав, но опять же, тот, кто выбирает вкладыши, должен быть готов к вторжению звуков внешнего мира в музыкальную нирвану, таков уж принцип их работы. Ну и кейс – он довольно громоздкий, но на это, пожалуй, можно закрыть глаза ввиду наличия беспроводной зарядки и остальных плюсов.

Vivo TWS

Пора поговорить о безусловном лидере нашего списка дорогих вкладышей – Vivо TWS.

Во-первых, они очень качественно собраны. Одни из тех наушников, которые реально приятно брать в руки, как в кейсе, так и без него. Кстати о кейсе – он маленький, красивый, удобный, в кармане вообще не ощущается. Заряжается через разъём USB type-C. Сами наушники тоже маленькие, «ножка» значительно короче, чем у AirPods, а в ушах сидят как влитые – и при этом практически не ощущаются. Автономность – целых пять часов (и куда только аккумулятор вместили?), а за 15 минут в кейсе они заряжаются на 2 часа прослушивания музыки.

Автопауза работает быстро и четко – и, что немаловажно, с любыми смартфонами, что выгодно отличает Vivo TWS от вышеописанных конкурентов. Есть управление свайпами, а задержка звука минимальна – можно смело рубиться в игры без риска для виртуальной жизни.

Звук – пожалуй, лучший среди вкладышей, присутствует кодек AptX. Микрофон тоже отличный, во время разговора работает активный шумодав, при работе которого все посторонние шумы приглушаются, а голос не искажается.

Единственный минус – отсутствие беспроводной зарядки. Ну что ж, не всё сразу, идеал, как всегда, недостижим, так что придётся выбирать: или беспроводная зарядка, или лучший среди вкладышей звук.

Пожалуй, стоит упомянуть несколько моделей обычных Bluetooth-наушников, действительно достойных вашего внимания. Они тоже будут расположены в порядке возрастания цены. Такие наушники – идеальный вариант для рассеянных людей: то, что висит на шее, потерять сложнее, чем то, что можно вынуть их кармана (например, чтобы убрать сами наушники в кейс) и забыть на столе где-нибудь в кафе. Даже если забыть о шансе потерять наушники (в конце концов, теряются целые сумки, всё зависит от вашей внимательности и банального везения) – некоторые люди пока просто не воспринимают TWS-наушники по тем или иным причинам. И эта небольшая подборка – в первую очередь именно для таких людей.

Лучшие беспроводные наушники до 20$

Baseus S06

Дешёвые беспроводные наушники, которые можно назвать отличными конкурентами для Redmi AirDots.

Да, они «попроще» в смысле конструкции, но качество звука выше, да и микрофон в разы лучше. Заряд держат около пяти часов непрерывного прослушивания музыки, а сами «затычки» магнитятся друг к другу, а не просто болтаются на шее. Это удобно.

Лучшие беспроводные наушники до 40$

Realme Buds Wireless

Можно сказать, что это прямая альтернатива Realme Buds Air. Качественные материалы, отличная сборка, интересные, нескучные расцветки – и автономность целых 11-12 часов прослушивания музыки. Звук раза в 2 лучше, чем у Baseus S06, за счёт более качественного кодека AAC. При примагничивании наушников друг к другу музыка останавливается, при разъединении – возобновляется (почти что автопауза, как у Buds Air при вынимании из уха, но чуть попроще).

Лучшие беспроводные наушники до 60$

Oneplus Bullets Wireless 2

За эти наушники компания Oneplus получила целую кучу наград, при том как за звук, так и за дизайн. Шикарный кодек Aptx HD обеспечивает просто великолепное звучание, до которого пока не доросли ни одни TWS-наушники. В каждом наушнике по 3 драйвера: два арматурных и одни динамический, так что это тот самый случай, в котором сомневаться в качестве звука не приходится. Автономность – целых 14 часов, а всего за 10 секунд подзарядки наушники заряжаются ещё на 10 часов прослушивания музыки – да это практически музыкальный безлимит!

Микрофон с активным шумоподавлением и защита от воды по стандарту IPX5 – суть приятные мелочи. Не будь их, это наушники всё равно были бы лучшими на рынке в этой ценовой категории, просто за счёт шикарного звука.

На этом, пожалуй, всё. Согласитесь, действительно есть из чего выбрать, и наверное, каждый, кто задался целью приобрести себе беспроводные наушники, сможет выбрать себе что-то по душе из этого списка. Прислушивайтесь к своим ощущениям, ориентируйтесь на свои потребности – и выбирайте то, что окажется лучшим вариантом именно для вас.

Где купить беспроводные наушники?

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Видеообзор ТОП 15 беспроводных наушников