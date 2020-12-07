Топ-менеджеры китайской компании проведут несколько лет за решеткой за вирусы с завода на смартфонах

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Несколько лет тюрьмы за установку на смартфоны вредоносного ПО «из коробки»

Сразу четыре руководителя китайской компании, которая занимается производством смартфонов Gionee признаны виновными в незаконных деяниях и приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 3,5 лет. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф, размер которого составляет около $30 тысяч.

Суд пришел к выводу, что топ-менеджеры компании Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd, которая является дочерним предприятием Gionee, причастны к тому, что мобильные устройства получали «из коробки» трояны. Сделано это было с целью принудительного распространения рекламных объявлений на мобильниках Gionee, с демонстрации которых они получали немаленькие деньги от рекламодателей. Преступная деятельность велась в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года и за это время доход от незаконной деятельности составил $4,2 млн, а всего было инфицировано вредоносным ПО 21,75 млн смартфонов.

К сожалению, это не единичный случай, когда недобросовестные вендоры практикуют установку вредоносного программного обеспечения на свои устройства. Они не редко поступаются безопасностью и конфиденциальностью своих пользователей ради той выгоды, которую они получают от демонстрации баннеров с рекламой. Так, специалисты по безопасности ранее находили подобные зловреды на смартфонах марок Infinix, ZTE, TCL, Archos, MyPhone и Tecno.

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Источник: cnbeta