Топ от Andro-Price: все, что вы хотели, и даже больше

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Как многие из вас уже знают, помимо качественных обзоров проект Andro News помогает найти лучшие предложения на различную технику. Чтобы всегда быть в курсе самых актуальных и выгодных цен, советуем подписаться на наш канал в Telegram Andro-Price.com.

Сегодня мы подготовили для вас самые горячие и интересные предложения недели. Если вы находитесь в поиске умного гаджета для дома или же ищите замену вашим Bluetooth-наушникам, присмотритесь к нашей подборке. Также для жителей РФ мы подготовили отличные скидки на смартфоны от Samsung. Убедитесь в выгоде сами и поделитесь с вашими друзьями!

Xiaomi Mijia - умная настольная лампа с диммингом

Модель: MJTD01SYL, 6W, регулируемый метал. кронштейн, работает с XIAOMI MIJIA and Apple Homekit, IP20

Предложение для Украины

Версия: WHITE

699 грн - https://lite.bz/jUGJK

Baseus - Игровые наушники

Модель: Encok Gamo C18, Type-C, RGB подсветка, L-образный коннектор, заушина, длина кабеля - 1.2 м.

Версия: BLACK/RED

$22.91 - https://lite.al/Q5ceHh

Купон магазина $2.0 + промокод "ENJOYSHOP"

И еще 4 смартфона Samsung для РФ:

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Модель: Exynos 9810, дисплей 6.7"Super AMOLED, Android 10, аккум. 4500мАч

Предложение для РФ. Проверяйте наличие в своём городе!

Версия: 6/128, BLACK

24 990 руб - https://lite.al/ObTEn

Промокод "624000624"

Samsung Galaxy A30s

Модель: Exynos 7904, Android 9.0 Pie, дисплей 6.4" Super AMOLED, аккум. 4000мАч, NFC

Предложения для РФ

Версия: 3/32Gb, BLACK/PURPLE

8 642 руб - https://lite.al/EDbiCV

Скидка продавца 2080 руб + промокод "REBOOT700"

Samsung Galaxy A30s

Модель: Exynos 7904, Android 9.0 Pie, дисплей 6.4" Super AMOLED, аккум. 4000мАч, NFC

Предложение для РФ

Версия: 4/64Gb, BLACK/WHITE/PURPLE

10 990 руб - https://lite.al/GrFiKK

Промокод "ALFA2000"

Samsung Galaxy A01

Модель: Snapdragon 439, Android 9.0 Pie, дисплей 5.7" HD+, аккум. 3000мАч

Предложения для РФ

Версия: 2/16Gb, BLACK/BLUE/RED

4 490 руб - https://lite.bz/kfAy2S

Промокод "ALFA1500"