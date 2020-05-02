Топ от Andro-Price: все, что вы хотели, и даже больше
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Сегодня мы подготовили для вас самые горячие и интересные предложения недели. Если вы находитесь в поиске умного гаджета для дома или же ищите замену вашим Bluetooth-наушникам, присмотритесь к нашей подборке. Также для жителей РФ мы подготовили отличные скидки на смартфоны от Samsung. Убедитесь в выгоде сами и поделитесь с вашими друзьями!
Xiaomi Mijia - умная настольная лампа с диммингом
Модель: MJTD01SYL, 6W, регулируемый метал. кронштейн, работает с XIAOMI MIJIA and Apple Homekit, IP20
Предложение для Украины
Версия: WHITE
699 грн - https://lite.bz/jUGJK
Baseus - Игровые наушники
Модель: Encok Gamo C18, Type-C, RGB подсветка, L-образный коннектор, заушина, длина кабеля - 1.2 м.
Версия: BLACK/RED
$22.91 - https://lite.al/Q5ceHh
Купон магазина $2.0 + промокод "ENJOYSHOP"
И еще 4 смартфона Samsung для РФ:
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
Модель: Exynos 9810, дисплей 6.7"Super AMOLED, Android 10, аккум. 4500мАч
Предложение для РФ. Проверяйте наличие в своём городе!
Версия: 6/128, BLACK
24 990 руб - https://lite.al/ObTEn
Промокод "624000624"
- Samsung Galaxy A30s
Модель: Exynos 7904, Android 9.0 Pie, дисплей 6.4" Super AMOLED, аккум. 4000мАч, NFC
Предложения для РФ
Версия: 3/32Gb, BLACK/PURPLE
8 642 руб - https://lite.al/EDbiCV
Скидка продавца 2080 руб + промокод "REBOOT700"
- Samsung Galaxy A30s
Модель: Exynos 7904, Android 9.0 Pie, дисплей 6.4" Super AMOLED, аккум. 4000мАч, NFC
Предложение для РФ
Версия: 4/64Gb, BLACK/WHITE/PURPLE
10 990 руб - https://lite.al/GrFiKK
Промокод "ALFA2000"
- Samsung Galaxy A01
Модель: Snapdragon 439, Android 9.0 Pie, дисплей 5.7" HD+, аккум. 3000мАч
Предложения для РФ
Версия: 2/16Gb, BLACK/BLUE/RED
4 490 руб - https://lite.bz/kfAy2S
Промокод "ALFA1500"
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