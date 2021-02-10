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Топ смартфонов до 10000: что выбрать?

01.09.2023 61 0

﻿топ смартфонов до 10 000

Перед началом этого топа я хочу сказать, что в этой ценовой категории идеальных смартфонов просто не существует. Каждый из этих смартфонов имеет как преимущества, так и недостатки, которые для одного человека могут стать существенными, а кто-то может подумать «и зачем мне это?». Итак, давайте начнем.

Во-первых, это ценовой сегмент, где в каждом смартфоне есть как плюс-киллерфича, так и большой недостаток, однако каждый для себя должен понять, что ему из этих плюсов и минусов важно, а на что можно закрыть глаза, поэтому мы решили добавить для каждого. смартфону 10-балльную шкалу для ключевых параметров, где какой-то смартфон выделился, а где какой-то провалился

 

Xiaomi 11 Lite 5G NE

 

  1. Xiaomi 11 Lite 5G NE – это стильный и компактный смартфон. Он весит всего 158 грамм и имеет тонкий корпус толщиной 6,81 мм и отличается своим дизайном и легкостью, однако в некоторых пунктах уже устаревшие характеристики. В такие времена живем, что компактные смартфоны стоят больше, чем лопаты.

 

Топ смартфонов до 10000: что выбрать? – фото 1

 

 

Самый легкий и стильный смартфон
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite 5G NE

﻿Оценки

Камеры: 7/10

Производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы

+ Легкий, компактный и стильный дизайн

+ Быстрый процессор Snapdragon 778G

+ Качественная фронтальная камера

 

Минусы
- уже заслабка основная камера

- Вышел 2 года назад

- медленная зарядка (33 Вт)

- Маленькая емкость аккумулятора (4250 мАч)

8/128 від 9 849 ₴


Redmi Note 12 Pro 5G

Мощный смартфон среднего класса с качественным AMOLED-экраном 120 Гц, быстрым процессором Dimensity 1080 и отличной основной камерой. Однако не путайте его с Redmi Note 12 Pro 4G, 4G версия этого смартфона хуже всех параметров. Также в наш ценовой сегмент влезает только вариант на 6/128 Гб за версию с NFC, а по-моему такая конфигурация маловато даже даже по количеству ОЗУ, поэтому лучше доплатить 1 тысячу и взять за 10700 грн версию на 8/128 или за 11300 грн на 8/256. Тот самый случай, когда совсем небольшая доплата действительно будет играть существенную роль в качестве аппарата.

 

Топ смартфонов до 10000: что выбрать? – фото 2

 

Также, обратите внимание, что есть версии No NFC, которые стоят немного дешевле, чем указано. Вы можете решать сами для себя, нужна ли вам бесконтактная оплата через Google Pay, и если нет, то можете сэкономить еще несколько сотен гривен.

 

Лучшая камера
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro 5G

Оценки

Камеры: 9/10

Производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10﻿

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Плюсы

+ Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766)

+ Мощный Dimencity 1080

+ Быстрая зарядка 67 Вт

 

Минусы
- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ

- Средняя селфи камера

- Видео в 4К без стабилизации

- Средняя селфи камера

6/128 Гб від 9 835 грн 8/128 Гб від 10 699 грн 8/256 Гб від 11 300 грн
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Realme 10 Pro Plus

 

Этот смартфон также о дизайне, однако этот смартфон имеет стильный дизайн только спереди, поскольку у него дисплей с загнутыми краями, однако тяжелый и совсем не отдает компактностью

 

Топ смартфонов до 10000: что выбрать? – фото 3

 

Эффектный дислпей
Realme 10 Pro Plus
Realme 10 Pro Plus

Оценки

Камеры: 8/10

Производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Неплохой модуль основной камеры (Samsung HM6)

+ Дислпей, выделяемый

+ Быстрая зарядка 67 Вт

 

Минусы
- Оптической стабилизации нет, а в 4к отсутствует даже электронная

- само качество видео среднее

8/128 від 9 000 грн 8/256 від 10 500 грн
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Moto G72

Смартфон, очень похожий на Realme 10 Pro Plus, однако хочет сэкономить 50$, и ему не нужен дисплей с загнутыми краями. Даже сенсоры камер одинаковы – Samsung HM6. Однако процессор немного слабее – Hellio G99, однако для бытовых задач его будет хватать с головой. Смартфон для тех, кто хочет сэкономить и не переплачивать за маркетинговые фишки.

 

Топ смартфонов до 10000: что выбрать? – фото 4

 

 

Топ за свои деньги
Moto G72
Moto G72

Оценки

Камеры: 8/10

Производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы

+ Самый дешевый среди всех

+ Неплохая основная камера (Sony HM6)

 

Минусы


- медленная зарядка (33 Вт)

- самый слабый процессор среди всех

8/128 від 7 619 грн
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Samsung Galaxy A33 / Samsung Galaxy M33

 

Два чрезвычайно близких смартфона, но у каждого из них есть уникальная фишка, которая может привлечь внимание в сторону одного из этих апартов. Galaxy A33 единственный в этом списке имеет лучший дизайн и влагозащиту IP67 (максимальная возможность выдержки – погружение в пресную воду на 1м до 30 мин), а Galaxy M33 – король автономной работы благодаря огромному аккумулятору на 6000 мАч. Во всем остальном эти смартфоны максимально схожи, поэтому выберите что для вас приоритетнее.

 

Топ смартфонов до 10000: что выбрать? – фото 5

 

Смартфон с влагозащитой
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A33

Оценки

Камеры: 7/10

Производительность: 9/10

Экран: 7/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 5/10

 

Плюсы

+ Оптическая стабилизация в камере

+ IP67 влагозащита

+ Дисплей лучше, чем у Galaxy M33

 

Минусы
- очень медленная зарядка (15 Вт)

- каплевидный вырез во фронтальную камеру

- Видео в 4К без стабилизации

6/128 від 8 908 грн
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Если же для вас главное в смартфоне время автономной работы – Galaxy M33 для вас. Кстати, здесь еще сканер отпечатка пальцев в кнопке, а не под экраном, что станет для кого-то плюсом, а для кого-то минусом. Решать вам.

 

Топ смартфонов до 10000: что выбрать? – фото 6

 

Смартфон с лучшим аккумулятором
Galaxy M33
Galaxy M33

Оценки

Камеры: 7/10

Производительность: 9/10

Экран: 5/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 4/10

 

 

Плюсы

+ Лучший аккумулятор

 

Минусы
- очень медленная зарядка (15 Вт)

- каплевидный вырез во фронтальную камеру

- TFT экран

6/128 від 8 806 грн
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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.09.2023
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Топ смартфонов до 10000: что выбрать?