Троллинга Huawei со стороны Xiaomi не было. Это подтверждает OnePlus

1756

Не так давно Xiaomi обвинили в попытке самоутвердиться за счет хейта Huawei. Поводом для такого предположения стала надпись на коробке с глобальной версией Xiaomi Mi 10 Pro: «with easy access to the Google apps you use most». Она означает, что устройство предоставляет простой доступ к часто используемым приложениям Google.

Тогда многие посчитали, что Xiaomi решила уколоть конкурентов в лице новых смартфонов Huawei, которые лишены Google-сервисов. В последствии Xiaomi заявила, что нанесла эту надпись отнюдь не по своей воли — она рекомендована самой Google. Компания утверждала, что по условиям двухстороннего соглашения между Xiaomi и Google на коробках со смартфонами теперь надлежит указывать о том, что они предлагают доступ к популярным приложениям от Google.

И, похоже, что Xiaomi действительно не стремилась выгодно выделить свой продукт на фоне устройств Huawei и «пройтись» по конкуренту. Точно такая надпись «with easy access to the Google apps you use most» была обнаружена и на коробках с новыми флагманами серии OnePlus 8.

Компания еще не дала комментарий на тему, почему подобное оповещение начертано на упаковке новинок. Но очень похоже, что сделано это действительно по указке Google. Маловероятно, чтобы OnePlus позаимствовала чужую идею в части оформления коробки, или мы имеем дело с целенаправленной и тщательно срежиссированной кампанией против Huawei.

Интересно будет услышать комментарий самой Google на тему того, почему вдруг сразу два вендора начали напоминать о поддержке их устройств приложений поискового гиганта.

Источник: mobilanyheter