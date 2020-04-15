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Троллинга Huawei со стороны Xiaomi не было. Это подтверждает OnePlus

15.04.2020 1756 1

Не так давно Xiaomi обвинили в попытке самоутвердиться за счет хейта Huawei. Поводом для такого предположения стала надпись на коробке с глобальной версией Xiaomi Mi 10 Pro: «with easy access to the Google apps you use most». Она означает, что устройство предоставляет простой доступ к часто используемым приложениям Google.

 

Троллинга Huawei со стороны Xiaomi не было. Это подтверждает OnePlus – фото 1

 

Тогда многие посчитали, что Xiaomi решила уколоть конкурентов в лице новых смартфонов Huawei, которые лишены Google-сервисов. В последствии Xiaomi заявила, что нанесла эту надпись отнюдь не по своей воли — она рекомендована самой Google. Компания утверждала, что по условиям двухстороннего соглашения между Xiaomi и Google на коробках со смартфонами теперь надлежит указывать о том, что они предлагают доступ к популярным приложениям от Google.

 

Троллинга Huawei со стороны Xiaomi не было. Это подтверждает OnePlus – фото 2

 

И, похоже, что Xiaomi действительно не стремилась выгодно выделить свой продукт на фоне устройств Huawei и «пройтись» по конкуренту. Точно такая надпись «with easy access to the Google apps you use most» была обнаружена и на коробках с новыми флагманами серии OnePlus 8.

 

Троллинга Huawei со стороны Xiaomi не было. Это подтверждает OnePlus – фото 3

 

Компания еще не дала комментарий на тему, почему подобное оповещение начертано на упаковке новинок. Но очень похоже, что сделано это действительно по указке Google. Маловероятно, чтобы OnePlus позаимствовала чужую идею в части оформления коробки, или мы имеем дело с целенаправленной и тщательно срежиссированной кампанией против Huawei.

 

Интересно будет услышать комментарий самой Google на тему того, почему вдруг сразу два вендора начали напоминать о поддержке их устройств приложений поискового гиганта.

 

Источник: mobilanyheter

OnePlus Huawei Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Igor “Barlacuda” Ivanov
Т.е. это сама Гугл знатно троллит Ху*вей?)))
15.04.2020 15:28
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Троллинга Huawei со стороны Xiaomi не было. Это подтверждает OnePlus