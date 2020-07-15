Tronsmart Apollo Bold: TWS-наушники с гибридным активным шумоподавлением и новым чипом Qualcomm

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Tronsmart — известный производитель акустических систем и различных аксессуаров. На днях портфолио его продуктов пополнилось новинкой — беспроводными наушниками Apollo Bold. Ставка сделана на качественный звук, шумоподавление и чип Qualcomm QCC5124, который дебютирует в этой гарнитуре.

Благодаря этому решению от американского чипмейкера удалось улучшить производительность, стабильность и автономность работы. Этот чип работает в тандеме с системой 360° гибридного активного шумоподавления (прямая и обратная связь) и модулем Bluetooth 5.0. Уровень шумоподавления Tronsmart Apollo Bold может достигать отметки до 35 дБ.

Реализована технология Wireless Stereo Plus для синхронизации и низкой задержки передачи звука на оба наушника одновременно. Автономность работы наушников на одном заряде может составить до 10 часов (6 часов при громкости звука 100%) и прибегнув к помощи зарядного кейса продолжительность работы можно увеличить до 30 часов. Всего 10 минут зарядки достаточно, чтобы обеспечить 1 час проигрывания треков.

Корпус Tronsmart Apollo Bold защищен от пота по классу IP45, есть поддержка Qualcomm aptX, AAC, SBC, голосового ассистента, предложен графеновый драйвер и шесть микрофонов с технологией cVc для повышения качества звука при приеме звонков. Оценили наушники в $99,99.

Источник: tronsmart