Tronsmart Onyx Free: беспроводные наушники с УФ стерилизатором

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Сегодня во время разгула пандемии коронавируса дезинфекция устройств стала обыденной процедурой для тех, кто хочет максимально обезопасить себя от заражения. Ряд компаний даже опубликовали инструкции, рассказывающие о том, как правильно обрабатывать гаджеты. Компания Tronsmart пошла дальше и выпустила наушники Onyx Free со специальным антибактериальным кейсом.

Сам производитель акцентирует внимание на том, что новая гарнитура не только развлечет и подарит удовольствие качественным звучанием, но и поможет уберечься от болезнетворных вирусов и бактерий. Для этого зарядный кейс оснастили ультрафиолетовым стерилизатором, и сама процедура дезинфекции начинается автоматически при помещении наушников в кейс.

Tronsmart Onyx Free получили герметичное исполнение по классу IPX7, что позволяет погружать наушники в воду на глубину до 1 метра. Оснастили гарнитуру чипом от Qualcomm, переключателем Panasonic для комфортного и точного управления и 6-мм динамиками. К достоинствам Tronsmart Onyx Free стоит отнести автономность — 7 часов на одном заряде (50% громкости) и до 35 часов при использовании зарядного чехла. Оценили наушники в $34,99.

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