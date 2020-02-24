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Троттлинг-тест Samsung Galaxy S20+

24.02.2020 1807 3

Пару недель назад Samsung показала свои новые флагманы линейки Galaxy S20. Судя по характеристикам новинки оказались круче предшественников и по многим параметрам превосходят их. Одно из преимуществ — мощная аппаратная платформа. Правда, в случае с нашим регионом придется довольствоваться Exynos 990.


Присутствие фирменного чипа Samsung заставило многих преждевременно сделать вывод, что при запуске тяжелых игр на максималках есть риск, что смартфон будет довольно сильно троттлить. Сейчас команда Andro News готовит обзор на Galaxy S20 + и у нас появилась возможность проверить его на троттлинг.

 

Троттлинг-тест Samsung Galaxy S20+ – фото 1


При помощи CPU Trottling Test был устроен стресс-тест процессора и результат оказался неожиданным. Оказалось, что Exynos 990 вообще не подвержен троттлингу. Для любителей циферок приводим скриншот с результатами теста.


Напомним, что Samsung Galaxy S20+ обладает Dynamic AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128/512 Гб, фронталкой на 10 Мп и аккумулятором емкостью 4500 мАч.


Основная камера предлагает 4 датчика на 12 Мп + 64 Мм + 12 Мп + ToF. Имеется модуль NFC, стереодинамики, быстрая и беспроводная зарядки, а также заявлена защита от пыли и влаги IP68.



Samsung Galaxy S20+ Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Евгений
15 минут в 2020... это позор, надо где-то минут 30-60 тестить!!!
24.02.2020 19:43
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Игорь
Самый недостоверный и прибитый на всю систему тест, который творит, что хочет. Когда уже от этого убожества все откажутся?.. Показатели скачут постоянно, на 4пда на это жалуются. И я уже молчу, что по результатам данного «точного» теста, С20 Ультра не обходит даже Редми Ноут 5...
24.02.2020 19:32
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Smap
Верно сказанно,эта синтетика и 10 доли праады не показывает. Надо играть в игры минут 45-60,тогда будет понятно что и как
24.02.2020 20:36
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Троттлинг-тест Samsung Galaxy S20+