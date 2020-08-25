TSMC анонсировала N12e техпроцесс для IoT и 5G-чипов

465

TSMC доработала 12-нм техпроцесс для создания компактных, недорогих и энергоэффективных чипов





За несколько десятилетий развития технологий эволюция достигла того уровня, что уже в этом году на рынке появятся чипы, изготовленные по 5-нанометровому техпроцессу. Серийный выпуск уже стартовал на TSMC и первыми их обладателями станут флагманы Apple и Huawei. Тем временем сам чипмейкер продолжает работу по совершенствованию уже освоенных технологий.

Читать также: Теперь Android 11 можно установить и на Google Pixel 4a

Так, TSMC представила техпроцесс N12e, который разработан специально для выпуска энергоэффективных и недорогих чипов, где нормы передового 5-нм процесса не нужны. В частности, технология найдет свое применение при создании модемов, 5G-процессоров и чипсетов для Интернета вещей, носимых гаджетов, смарт-часов, шлемов виртуальной реальности, беспроводных наушников и других устройств. Данный техпроцесс является усовершенствованным вариантом 12-нм норм FinFET и более дешевой альтернативой передовых техпроцессов.

Читать также: Какой смартфон купить в 2020. ТОП 3 лучших предложения!

Технология N12e позволила увеличить плотность транзисторов на 76% и заявлен прирост частоты на 46%, а потребление энергии при этом снизилось на 55% при постоянной мощности. Кроме того, ток утечки статической памяти SRAM уменьшен на 50%. Заявлена поддержка напряжения Vdd, которое может достигать 0,4 В. Последний параметр особенно важен при создании миниатюрных чипов, которые предназначены для носимых устройств, включая умные часы и беспроводные гарнитуры.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: tsmc