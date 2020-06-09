TSMC: замена Huawei будет легко найдена

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Huawei не позавидуешь. Из-за санкций США план стать компанией номер один на рынке смартфонов отложен. Куда важнее сейчас выжить и научиться работать в новых условиях. Один из вызовов, перед которым оказалась Huawei — весьма серьезная перспектива лишиться чипов производства TSMC с сентября нынешнего года.

Huawei растеряна?

Несмотря на то, что Huawei не намерена сдаваться и всем своим видом демонстрирует решимость справиться со всеми вызовами, адекватного решения проблемы с чипами TSMC она пока предложить не может. По слухам, в штаб-квартире компании проходят частые совещания на предмет того, как выйти из сложившейся ситуации.

Но на данный момент четкого и долгосрочного антикризисного плана так и нет. Huawei сейчас попросту идет по пути наращивания складских запасов и пытается передать часть заказов на бюджетные чипы китайским производителям полупроводниковой продукции.

Незаменимых нет

Ситуация с запретом сотрудничать с китайской компанией неизбежно отразится и на самой TSMC, и есть риск, что не в лучшую сторону. Поэтому неудивительно, что на собрании акционеров чипмейкера обсудили сложившуюся ситуацию с Huawei. Председатель совета директоров компании Марк Лю выразил надежду на благоприятный исход.

Если же этого не произойдет, TSMC найдет других клиентов для поставки чипов. Сколько для этого потребуется времени, сложно сказать. Но производитель чипов не думает, что на это уйдет много времени. Глава компании уверен, что найдутся те, кто захочет увеличить производство смартфонов, чтобы нарастить собственную долю за счет ослабления позиций Huawei. Есть смартфоностроители, которые спят и видят, как бы занять высвободившуюся нишу.

Тем не менее, чипмейкер не скрывает того, что ему бы не хотелось терять портфель заказов Huawei. На данный момент китайская компания дает 14% выручки TSMC и это серьезное пополнение казны.

Источники: reuters, mydrivers