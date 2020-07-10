ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick, смарт-часы от Amazfit и Realme доступны по сниженной цене
Все мы любим скидки. А все по причине того, что они гарантируют нам меньшую «боль» от трат. Нам приятно осознавать, что мы выгодно вложили свои кровно заработанные. Чем меньше мы тратим, тем больше нам нравится сам процесс покупки. Скидка дает возможность почувствовать, что мы не только тратим, но и экономим. Тем самым мы оправдываем покупку тем, что делаем ее максимально выгодной для себя.
Мы со своей стороны помогаем вам делать покупки рационально. Ежедневно на просторах интернет-магазинов среди вороха товаров выбирается тот, который может быть интересен нашей потенциальной аудитории и позволит вам немного сэкономить. Мы делимся с вами информацией о распродажах и скидках, а вы определяете, нужен вам этот товар и стоит ли скидка того, чтобы на нее «повестись».
Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip
Характеристики: 1.28" Gorilla Glass, Bluetooth 4.0, аккум. 190mAh, IP68
Цена: $45,99 - https://lite.al/VQtDWs
Скидка продавца $5.0 + промокод "HAPPYBIP1"
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick
Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб
Предложение для РФ
Цена: $32,59 - https://lite.bz/T_aHOC
Купон магазина $1.0 + промокод "SALE0915"
Смарт-часы Realme Watch
Характеристики: 1.4" AMOLED, Link APP, Bluetooth 5.0, 160мАч, IP68
Цена RU: $46,16
Купон магазина $5+ промокод "SALE0915"
Цена UA: $50,06
Купон магазина $5
Комментарии