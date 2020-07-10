ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick, смарт-часы от Amazfit и Realme доступны по сниженной цене

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Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip

Характеристики: 1.28" Gorilla Glass, Bluetooth 4.0, аккум. 190mAh, IP68

Цена: $45,99 - https://lite.al/VQtDWs

Скидка продавца $5.0 + промокод "HAPPYBIP1"

ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick

Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб

Предложение для РФ

Цена: $32,59 - https://lite.bz/T_aHOC

Купон магазина $1.0 + промокод "SALE0915"

Смарт-часы Realme Watch

Характеристики: 1.4" AMOLED, Link APP, Bluetooth 5.0, 160мАч, IP68

Цена RU: $46,16

Купон магазина $5+ промокод "SALE0915"

Цена UA: $50,06

Купон магазина $5

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