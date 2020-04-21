У Android-смартфонов обнаружен неприятный сбой

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Как сообщает ресурс Androidpolice со ссылкой на жалобы пользователей, целый ряд Android-смартфонов страдают от интерфейсных лагов, которые периодически проявляются в виде зависаний приложений, игнорировании прикосновений к дисплею и других сбоев в работе.





Больше всего с такими проблемами столкнулись владельцы Pixel-фонов, но есть нарекания на работу операционной системы со стороны владельцев устройств Xiaomi и OnePlus.





Самопроизвольное замирание экрана было замечено при работе с Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music и Play Store. Кроме того, большинство проблемных смартфонов работают под управлением Android 10. Но есть жалобы и от владельцев Google Pixel 3, которые установили превью для разработчиков Android 11.





Доподлинно неизвестно что именно является причиной зависания смартфонов. Но точно она имеет программную природу. Чтобы вывести аппараты из состояния «анабиоза» их необходимо заблокировать и вновь разблокировать или же выполнить перезагрузку.





На данный момент сама Google никак не комментирует ситуацию. Со своей стороны, журналисты отправили в адрес компании запрос на предмет, знает ли она о проблеме с интерфейсными лагами. Остается надеяться, что разработчики постараются в короткий срок выпустить обновление, исправляющее лаг.

Источник: androidpolice







