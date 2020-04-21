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У Android-смартфонов обнаружен неприятный сбой

21.04.2020 1278 7

Как сообщает ресурс Androidpolice со ссылкой на жалобы пользователей, целый ряд Android-смартфонов страдают от интерфейсных лагов, которые периодически проявляются в виде зависаний приложений, игнорировании прикосновений к дисплею и других сбоев в работе.

 

У Android-смартфонов обнаружен неприятный сбой – фото 1


Больше всего с такими проблемами столкнулись владельцы Pixel-фонов, но есть нарекания на работу операционной системы со стороны владельцев устройств Xiaomi и OnePlus.


Самопроизвольное замирание экрана было замечено при работе с Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music и Play Store. Кроме того, большинство проблемных смартфонов работают под управлением Android 10. Но есть жалобы и от владельцев Google Pixel 3, которые установили превью для разработчиков Android 11.

 

У Android-смартфонов обнаружен неприятный сбой – фото 2


Доподлинно неизвестно что именно является причиной зависания смартфонов. Но точно она имеет программную природу. Чтобы вывести аппараты из состояния «анабиоза» их необходимо заблокировать и вновь разблокировать или же выполнить перезагрузку. 


На данный момент сама Google никак не комментирует ситуацию. Со своей стороны, журналисты отправили в адрес компании запрос на предмет, знает ли она о проблеме с интерфейсными лагами. Остается надеяться, что разработчики постараются в короткий срок выпустить обновление, исправляющее лаг.

 

Источник: androidpolice



Android
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 7
 
Vladislav D
Ну ваши ванпласы и сяоми это шлак китайский, и глупый только покупает это говно!
А вот я обновлялся с 9 на 10 на Самсунг А50 6/128 и заметил также такие лаги, вот это нежданчик как для Самсунга на андроид 10.(
21.04.2020 17:34
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vacok •
В Сяоми нашли лаги неужели?Лагов в сяоми столько что я уже решил что больше никогда не куплю сяоми
21.04.2020 17:19
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Андрей
Я думал это норма для андроид
21.04.2020 16:40
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Стас Левин
Oneplus 6 на 9 Андроиде тоже зависает аналогично переодически
21.04.2020 15:30
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Donald Trump
Ухтыжка!
Не может быть!
Обнаружили таки..., видимо решились включить смартфон...
21.04.2020 15:19
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Михаил
Уже на протяжении двух месяцев,в частности в хроме.mi max 3.
21.04.2020 15:09
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Иван Лагутин
Михаил, у меня тоже самое только в ютубе на mi max 3.
21.04.2020 15:46
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У Android-смартфонов обнаружен неприятный сбой