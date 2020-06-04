У Apple, Xiaomi и Oppo все хорошо на рынке Европы. Чего не скажешь о Huawei

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Мир смартфоностроения жесток. Стоит тебе отступить и твое место тут же займут другие. Это наглядно показывает европейский рынок смартфонов в первом квартале нынешнего года. Своим анализом расстановки сил на рынке Европы поделились аналитики Counterpoint Research.

Тройка фаворитов

Согласно исследованию специалистов, Samsung удается сохранять лидерство, и она контролирует 29% рынка. Впрочем, южнокорейский гигант не смог избежать падения продаж и годом ранее его доля составляла 31%. То есть каждый третий проданный смартфон был с шильдиком Samsung.

Успешными можно считать первые три месяца нынешнего года для компании Apple. Она не только не растеряла свои позиции, но и сумела их упрочить, отвоевав 22% доли рынка. На третьей строчке расположился аутсайдер квартала — Huawei. Отлучение от Google-сервисов привело к оттоку желающих прикупить смартфоны компании, и ее доля сократилась до 16% против 23% в аналогичный период прошлого года.

Xiaomi есть с чем поздравить

Фанаты Xiaomi могут ликовать. На рынке Европы компания четвертая и ее доля за год выросла практически втрое — 11%. Сумела нарастить свою долю до 3% и компания Oppo. Своим успехом эти производители обязаны, прежде всего, Белому дому, который устроил Huawei «обструкцию» и ее «кусок пирога» разделили между собой конкуренты. В целом же продажи смартфонов в Европе в первом квартале сократились на 7%, а 4% из всех реализованных трубок пришлось на 5G-смартфоны.

Если говорить о самой продаваемой модели, то ею стал iPhone 11. Неплохой популярностью в Европе пользовались и флагманы серии Samsung Galaxy S20. А лидером российского рынка стала Honor, чья доля в сегменте смартфонов составила 30,1%.

Источник: counterpointresearch