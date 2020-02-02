У гибкого Motorola Razr выявлены новые «фичи»

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После небольшой задержки в США уже стартовал прием предзаказов на Motorola Razr 2019, обладающий гибким дисплеем. Если не будет очередного переноса сроков, то 18 февраля новинка поступит в продажу. Но уже сейчас в магазинах сотовой связи созданы выставочные стенды, позволяющие познакомиться со смартфоном. А также некоторые блогеры успели заполучить новинку на тест.

В то время как обычные пользователи готовы расценить складку в месте сгиба как признак брака, Motorola утверждает, что такая неровность — норма для гибкой матрицы. Но, пользователей ждет еще один сюрприз — в области сгиба и нахождения шарнирного механизма дисплей не закреплен жестко к корпусу.

Саму матрицу легко поддеть пальцем в этом месте и складной механизм рискует стать пылесборником. Видео наглядно демонстрирует такую фич смартфона. Такое решено продиктовано тем, чтобы матрица могла сгибаться, но при этом производитель не позаботился о том, чтобы защитить место сгиба от попадания частичек мусора и пыли.

Кроме того, была обнаружена закономерность, что при нажатии на экран в непосредственной близости с кнопкой «Домой», на экране появляется вертикальная зеленая полоса. Не исключено, что это единичный факт и он характерен для тестового образца.

Но тревожный звоночек прозвучал и Motorola достаточно оперативно отреагировала на сообщение о дефекте. Так, компания утверждает, что устройство на фото было преднамеренно испорчено, чтобы повредить экран.

Источники: twitter, twitter

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