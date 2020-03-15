У Google Pixel 5 и Pixel 5 XL есть задатки не быть флагманами по «железной» составляющей

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Октябрь — время анонса флагманов Google. Это образцовые Android-смартфоны по версии разработчика операционной системы. Следуя традиции, о Google Pixel 5 и Pixel 5 XL многое станет известно еще до их анонса и первые утечки уже случаются. На этот раз отличился ресурс 9to5Google, получивший доступ к предрелизной версии приложения Google Camera для Pixel 4a.

Изучение программного обеспечения позволило узнать, что кодовые имена Pixel 5 и Pixel 5 XL — Bramble и Redfin (ежевика и красноперка). Интересно, что подобные имена уже всплывали ранее, когда энтузиастам удавалось проникнуть в исходный код Android.

Важно то, что оба смартфона упоминались как устройства на базе чипа Snapdragon 765G. Правда, тогда предполагалось, что эту однокристальную систему получит Pixel 4а и Pixel 4a XL. Теперь же считается, что этот чип ляжет в основу Pixel 5 и Pixel 5 XL.

Эти сведения говорят о том, что несмотря на то, что аппаратную платформу освежат, выбор пал не та топовое железо. Компания могла отказаться от установки Snapdragon 865 и не последнюю роль в принятии решения сыграло желание сэкономить, сделать ценник на новинки привлекательным и доступным для большего количества пользователей.

Источник: 9to5Google

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