У Huawei Mate X тоже имеются проблемы с гибкой матрицей

43

Так вышло, что Huawei ввязалась в гонку за складные смартфоны и пришла к финишу второй, пропустив вперед Samsung с Galaxy Fold. После той волны негатива, которая обрушилась на конкурента из-за проблем, обусловленных складной конструкцией и новой технологией гибких дисплеев, можно было ожидать, что китайцы перестрахуются и сырой продукт на рынок не выведут.









И казалось, что у Huawei получилось не наступить на «грабли» Samsung. В сети мелькала новость, что Huawei Mate X ломается, но это был единичный факт. Но, как оказалось, случаи поломки складного «китайцы» случаются и в сети начали множиться видео со сломанными Mate X. Похоже, что большой огласки случаи поломки смартфона не получили только потому, что территория продаж ограничена Китаем.





Вы можете посмотреть ролики, которые выложили в сеть владельцы Huawei Mate X, заплатившие немаленькие деньги за экспериментальный продукт. У кого-то дисплей совершенно непригоден для дальнейшей эксплуатации, кто-то столкнулся с появлением черной полосы в месте сгиба, а есть случаи, когда сенсор перестал корректно реагировать на прикосновения. Полную подборку видео вы найдете в источнике.





Напомним, что замена дисплея в Huawei Mate X — процедура дорогостоящая. За нее придется заплатить $1007.





Источник: slashgear.com







