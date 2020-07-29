У китайцев все идет по плану. 7 нм освоят в следующей пятилетке

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Как известно, TSMC уже вовсю штампует 5-нанометровые процессоры и планирует в 2022 году освоить 3-нанометровую технологию. В одном шаге от запуска в серию 5 нм чипов находится Samsung, а нормы 3 нм она планирует освоить в том же году, что и TSMC.

На фоне всех этих достижений кого-то могут рассмешить планы Китая. Так, правительство КНР поставило перед производителями полупроводниковой продукции цель увеличить на 40% объем выпускаемой продукции собственными силами и осилить 7–нанометровый техпроцесс. Для этого государство готово неплохо так вложиться в это направление, инвестируя средства через государственные фонды.

А осуществить задуманное планируют в следующей пятилетке, которая завершится в 2025 году и будет четырнадцатой по счету. Т.е. только к концу 2025 года китайские производители чипов освоят 7-нанометровый процесс, тогда как ведущие чипмейкеры будут рапортовать об успешно освоенным нормах 3 нм и прогрессе в одолении 2-нанометрового техпроцесса.

В этом же году китайские производители полупроводниковой продукции должны поставить на поток выпуск изделий по 12-нанометровой технологии. Если все задуманное китайскими властями будет выполнено в срок, то в 2025 год ежемесячный объем выпуска кремниевых пластин должен достичь отметки в 1 млн. За что стоит уважать и похвалить китайцев, так это за то, что наращивают собственное производство и серьезно вкладываются в него.

Источник: digitimes