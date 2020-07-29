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  • У китайцев все идет по плану. 7 нм освоят в следующей пятилетке

У китайцев все идет по плану. 7 нм освоят в следующей пятилетке

29.07.2020 434 1

Как известно, TSMC уже вовсю штампует 5-нанометровые процессоры и планирует в 2022 году освоить 3-нанометровую технологию. В одном шаге от запуска в серию 5 нм чипов находится Samsung, а нормы 3 нм она планирует освоить в том же году, что и TSMC.

 

У китайцев все идет по плану. 7 нм освоят в следующей пятилетке – фото 1

 

На фоне всех этих достижений кого-то могут рассмешить планы Китая. Так, правительство КНР поставило перед производителями полупроводниковой продукции цель увеличить на 40% объем выпускаемой продукции собственными силами и осилить 7–нанометровый техпроцесс. Для этого государство готово неплохо так вложиться в это направление, инвестируя средства через государственные фонды.

 

А осуществить задуманное планируют в следующей пятилетке, которая завершится в 2025 году и будет четырнадцатой по счету. Т.е. только к концу 2025 года китайские производители чипов освоят 7-нанометровый процесс, тогда как ведущие чипмейкеры будут рапортовать об успешно освоенным нормах 3 нм и прогрессе в одолении 2-нанометрового техпроцесса.

 

У китайцев все идет по плану. 7 нм освоят в следующей пятилетке – фото 2

 

В этом же году китайские производители полупроводниковой продукции должны поставить на поток выпуск изделий по 12-нанометровой технологии. Если все задуманное китайскими властями будет выполнено в срок, то в 2025 год ежемесячный объем выпуска кремниевых пластин должен достичь отметки в 1 млн. За что стоит уважать и похвалить китайцев, так это за то, что наращивают собственное производство и серьезно вкладываются в него.

 

Источник: digitimes

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
L.K. 0
Читал что все эти 28,16,14,12,10,7... НМ не реальные размеры транзисторов а банальный маркетинг. Что действительности лучше всех дело знают в США: Интел, что они в большом отриве от остальных .
Было бы хорошо периодически публиковать познавательные статьи. А то читаю у вас довольно долго и часто и только гадания да сухие цифры. Уже не интересно.
С уважением
29.07.2020 21:08
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У китайцев все идет по плану. 7 нм освоят в следующей пятилетке