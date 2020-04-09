У LG появились свежие идеи. Готовится к выходу эффектный смартфон

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Последние смартфоны LG не назовешь очень красивыми, на мой вкус. Возможно, компании надоело выпускать заурядные в своем внешнем исполнении устройства, и она предложит что-то действительно интересное. Ожидается, что в следующем месяце LG выпустит новинку под маркой Chocolate и, возможно, во внешней привлекательности ей не откажешь.

Как будет называть смартфон, неизвестно. И нет полной уверенности, что выйдет он в рамках линейки Chocolate. Но вот взглянуть на него уже можно сейчас. Ресурс ZDNet Korea опубликовал изображения смартфона, который компания представит в следующем месяце. По сообщению источника, этой новинкой LG хочет показать, что умеет создавать стильные устройства. Заявлено, что смартфон будет относиться к классу премиальных аппаратов и его анонс на внутреннем рынке состоится 9 мая.

В этом концепте красиво все: дисплей и тыльная крышка эффектно закругляются по бокам, визуально мобильник выглядит тонким и аккуратным. По задумке инженеров, смартфон получит несколько модулей в основной камере Raindrop, где отдельно расположен большой датчик и ниже есть сенсоры поменьше. Такое исполнение камеры выглядит достаточно оригинально и самобытно.

Источник указывает, что новинка станет массовым премиальным продуктом и будет очень важным устройством для компании. О том, какими характеристиками наделят его, не сообщается. Сказано лишь, что ценник на смартфон может быть в районе $655.

Источник: zdnet.co