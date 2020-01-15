У OnePlus 8 Pro будет 120-Гц дисплей при разрешении WQHD+

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Меньше чем через месяц состоится презентация Unpacked, на которой Samsung представит новое флагманское семейство Galaxy S20. Из того что известно — установят экраны с частотой обновления 120 Гц. Но есть один важный момент: работать этот режим будет лишь при разрешении FullHD+.





Реальное же разрешение в том же Galaxy S20+ будет 3200х1440 пикселей и в этом случае кадровая частота будет 60 Гц. Объясняется такое решение желанием уменьшить жор батарейки.





Инсайдеры уже говорят о том, что в случае с OnePlus 8 Pro компания не пойдет на такой компромисс. Здесь решено сделать все по максимуму. Режим 120 Гц будет работать и при разрешении WQHD+. Как в этом случае компания будет решать вопрос с автономностью, неизвестно. Наиболее простой выход — наращивание миллиампер в аккумуляторе.









Два дня назад в Китае OnePlus провела пресс-конференцию, посвященную презентации дисплея нового поколения с частотой обновления 120 Гц. Это матрица, изготовленная по технологии OLED, разрешение 2К+ и частотой дискретизации 240 Гц. Именно этот экран должен получить OnePlus 8 Pro.





Источник: twitter.com







