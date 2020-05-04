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У OnePlus 8 Pro проблема с дисплеем. И она не программная

04.05.2020 1181 0

Зеленоватый оттенок дисплея и некорректное отображение черного цвета, которое проявляется при определенном режиме эксплуатации OnePlus 8 Pro, не является результатом программного сбоя. Это аппаратная проблема и о ее природе один из пользователей узнал из переписки с онлайн-поддержкой OnePlus.

 

У OnePlus 8 Pro проблема с дисплеем. И она не программная – фото 1


Так, один из участников форума Reddit сообщил о том, что после того, как он столкнулся с эффектом «зеленого экрана» OnePlus 8 Pro, он направил жалобу в онлайн-поддержку компании. На что получил ответ, что решить проблему на программном уровне, к сожалению, не получается. Поэтому ему предложили выбрать один из трех вариантов: обменять смартфон на новый, отправить его на ремонт в сервисную службу или же согласиться на возврат средств, потраченных на покупку смартфона.

 

У OnePlus 8 Pro проблема с дисплеем. И она не программная – фото 2


Таким образом, представитель службы поддержки OnePlus фактически заявил, что проблема в самом дисплее и «вылечить» его программно нельзя. Правда, на данный момент сама компания не делала официального заявления для широкой аудитории и не дала четкого ответа о природе проблемы. Кроме того, нет ясности насколько она распространена и как много устройств затронула.

 

У OnePlus 8 Pro проблема с дисплеем. И она не программная – фото 3

 

Источник: phonearena



OnePlus 8 Pro OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.05.2020

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У OnePlus 8 Pro проблема с дисплеем. И она не программная