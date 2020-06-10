У Pixel всё хорошо: Google побила собственный рекорд?

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Могли ли вы себе представить, что бизнес смартфонов Google сейчас переживает лучшие времена в истории? Конечно, ошибочное мнение об устройствах компании у нас сложилось во многом из-за того, что новинки Pixel официально не продаются в России. Но вряд ли хоть кто-то мог предположить, что поставки Google лучше, чем у OnePlus.

Но это так

Информацию подтвердила компания IDC. По её подсчётам, поставки Google в 2019 году достигли 7.2 млн, что на 52% больше, чем в прошлом году. Если верить корпорации, главные для Google рынки сейчас - США, западная Европа и Япония. Компания продала больше устройств, чем OnePlus, но этого всё ещё недостаточно, чтобы попасть в десятку лучших.

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Мы можем сделать вывод, что бизнес смартфонов Google стабильно растёт. Конечно, устройства компании всё ещё далеки по продажам и узнаваемости от главных в мире брендов, но на основных для себя рынках корпорация работает весьма неплохо.

Посмотрим, какой окажется ситуация в этом году. Пока что новые Pixel ещё даже не близки к запуску - смартфоны многократно откладывали, и сейчас совсем непонятно, когда уже Google представит новое поколение. Скорее всего, это плохо повлияет на продажи.

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Что думаете насчет такой цены на Google Pixel 5?﻿

Источник: Twitter