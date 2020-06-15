У Redmi Note 9S проблемы с Wi-Fi

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Будем откровенны, если на смартфоне перестал работать Wi-Fi, то для многих эта проблема серьезная и она не позволяет полноценно пользоваться устройством. Поэтому неудивительно, что проблемы с Wi-Fi на Redmi Note 9S вызвали бурю негативных отзывов на официальном форуме сообщества Xiaomi и на форуме XDA. Пользователи жалуются на нестабильность сигнала и ухудшение качества соединения.









Сбой в подключении





Так, по их отзывам, смартфон теряет сеть спустя 10-15 минут после блокировки экрана. При разблокировке смартфона, в настройках отображено, что Wi-Fi подключен, но по фату соединения нет. Со своей стороны, Xiaomi рекомендует сбросить настройки смартфона или отключить/включить Wi-Fi. Но, увы, далеко не у всех эти способы оказались действенными и помогли решить проблему.





Попытка справиться с проблемой





Есть те, кто сообщил, что проблема с обрывом Wi-Fi соединения исчезла после установки майского обновления MIUI 11.0.8.0. Но полностью решить проблему на всех устройствах апдейт не смог. Жалобы на работу Wi-Fi продолжают поступать даже после установки обновления.





Ряд пользователей говорят о том, что апдейт MIUI 11.0.8.0 не исправляет кардинально проблему. В качестве временной меры тут введен механизм отключения/подключения к сети каждые 10 минут, тогда, как обычно на Android-устройствах для обновления IP-адреса проверка подключения к Wi-Fi происходит раз в течение нескольких часов.

Источник: androidauthority







