У Samsung Galaxy Note 20 не будет чем удивлять

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Следуя собственной традиции, в прошлом году Samsung представила Galaxy Note 10, который предложил стильный дизайн и не был обделен технически. Обязательное дополнение — стилус S Pen. Сейчас компания трудится над продолжением прошлогоднего флагмана и, если инсайдеры не ошибаются, то будет прослеживаться тесная «генетическая» связь между Galaxy Note 20 и Galaxy S20.









Техно-шпион Ice Universe и редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах заявили о том, что характеристики Galaxy Note 20 не претерпят существенных изменений по сравнению с серией Galaxy S20. Это же касается и камеры. Похоже, что у Samsung не осталось козырей, которые компания могла бы предъявить в Galaxy Note 20. Возможно, какие-то улучшения предложит стилус, но этих новшеств может оказаться недостаточно, чтобы вызвать у пользователей желание прикупить недешевый смартфон.





Сейчас на первый план выходит вопрос, сколько моделей будет в серии Galaxy Note 20. Если компания реализует прошлогодний сценарий, то мы увидим Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20+. Но есть те, кто прогнозирует анонс трех смартфонов, где к уже озвученным устройствам присоединится Galaxy Note 20 Ultra.









Премьеру семейства Galaxy Note 20 стоит ждать в августе. Почти наверняка до анонса в сети будет появляться много разнообразных сливов и утечек, которые дадут понимание, какими же будут новые флагманы Samsung.

Источник: phonearena







