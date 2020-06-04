У Тима Кука большие проблемы. Акционеры обвиняют его во лжи

1007

Рынок смартфонов — это поле битвы для Apple, он очень важен для нее. Для корпорации важно вдвойне, чтобы она зарабатывала больше всех на продажах мобильных устройств, демонстрируя превосходство над конкурентами. И, казалось, что дела складываются в 2018 году у Apple наилучшим образом, а Тим Кук излучал оптимизм, убеждая акционеров, что продажи iPhone стабильно высоки. Но есть основания полагать, что глава Apple приукрашал реальное положение дел и попросту обманывал акционеров.

Предыстория

В первый месяц 2019 года Apple вынуждена была пересмотреть свой прогноз по доходам за первый квартал в сторону уменьшения. Тим Кук обратился с письмом к акционерам, в котором объяснил, что корректировка произошла из-за уменьшения доходов от продаж iPhone, прежде всего, на рынке Китая. Возможно, все бы приняли этот факт, как должное, если бы не одно, но.

Еще в ноябре 2018 года Тим Кук уверял всех, что они довольны тем, как продаются iPhone XS и iPhone XS Max. Смартфоны хорошо раскупаются по всему миру, включая Поднебесную. Другими словами, ничего не предвещало «беды», и акционеры прибывали в благостном настроении, предвкушая получение неплохих барышей. Стоимость акций Apple росла, как и капитализация компании.

Но после того, как концерн из Купертино сообщил о проблемах с доходностью и спросом на iPhone, акции рухнули на 25%. Акционеры посчитали, что Тим Кук умышленно вводил в заблуждение всех, а все ради поддержания высокой стоимости ценных бумаг. Они решили, что Apple должна ответить за это и обратились в суд с коллективным иском, требуя взыскать с компании в их пользу ущерб из-за падения стоимости акций.

Обман или плохое знание конъюнктуры рынка?

Тим Кук не мог не знать об истинном положении дел с продажами iPhone. Кроме того, он должен был владеть информацией о проблемах со спросом на китайском рынке, которые в отсутствие какие-то форс-мажорных обстоятельств, возникли не в одночасье. Поэтому он видел реальную картину продаж и замалчивал факт падения продаж iPhone.

Фемиде предстоит поставить точку в этом вопросе. Но вряд ли данный судебный спор положительно скажется на имидже компании и доверии Тиму Куку.

Источник: cultofmac