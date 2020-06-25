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Совсем недавно Xiaomi показала новый Redmi 9 —﻿﻿ смартфон уже доступен в Китае, Малайзии и Испании. Теперь оказалось, что в серии Redmi 9 выйдет сразу несколько устройств. Среди них Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9C NFC edition﻿. Про последние две модели пока неизвестно ничего, а вот Redmi 9A сегодня прошёл сертификацию.

Redmi 9A

Недавно в комиссии FCC было замечено устройство с модельным номером M2006C3LG﻿, и это, скорее всего, Redmi 9A. Уверенности прибавляет и то, что этот же смартфон показался в китайской 3C.

Его страница подтверждает, что модель будет работать только в сетях 4G. В коробку положат быструю зарядку на 10Вт.

Если проводить параллель с предыдущим смартфоном из серии [X]A, можно заметить, что Redmi 8A тоже получил в своё время 10 Вт зарядку в комплекте. Тогда это позволило быстрее заряжать его большой аккумулятор на 5000 мАч, но поддерживал он даже 18 Вт. Не исключено, что с Redmi 9A случится похожая история.

Характеристики

Спецификации смартфона уже давно гуляют по сети. Сейчас известно, что новинка получит новый процессор Helio G25, основную камеру на 13 МП, 3 ГБ оперативной памяти и HD+ IPS экран диагональю 6,53". Цена устройства оправдывает его звание бюджетника —﻿﻿ всего 100 евро.

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Источник: gizmochina