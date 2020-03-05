Удалось установить Android на iPhone

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Периодически энтузиасты предпринимают попытки подружить iPhone с операционной системой Android. Очередную такую попытку предприняла команда разработчиков Correlium, которая смогла установить Android 10 на iPhone. Сделано это было посредством джейлбрейка checkra1n, который открыл доступ к загрузчику iPhone 7 и iPhone 7 Plus.





В своем эксперименте по установке Android 10 энтузиасты использовали Project Sandcastle, открывающий доступ к файловой системе. Установка зеленого робота происходит на отдельный раздел накопителя, сохраняя заводские файлы iOS.





Команда Correlium призывает соблюдать осторожность при установке и использовании сборки. На данный момент у них нет понимания, окажет ли ПО влияние на аккумулятор, производительность и прочие компоненты. Очевидно, что действовать придется на свой страх и риск. Более того — есть риск, что смартфон превратиться в «кирпич».





Акцентируют внимание и на том, что это только бета-версия и целый ряд функций недоступны. Так, не функционирует модем сотовой связи, Bluetooth и камера. Тем не менее, команда Correlium надеется, что в будущем им удастся исправить все недочеты и добиться полной функциональности iPhone на Android. Если все задуманное осуществится, то в будущем мы увидим iPhone, который работает на двух операционных системах: Android и iOS.





Источник: 9to5mac.com